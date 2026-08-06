Hamas tarafından yapılan yazılı açıklamada, Ürdün'ün ev sahipliğinde düzenlenen Kudüs konulu bakanlar toplantısının ardından yayımlanan ortak bildirinin desteklendiği ifade edildi.

‘ACİL VE ETKİLİ ADIMLAR ATILMALI’

Açıklamada, aralarında Türkiye, Katar, Ürdün, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Endonezya, Pakistan, Suudi Arabistan ve Mısır'ın bulunduğu ülkeler ile arabuluculara ve ABD yönetimine, İsrail'in ateşkes anlaşmasını başarısız kılma girişimlerinin engellenmesi için "acil ve etkili" adımlar atılması çağrısında bulunuldu.

‘SÜREÇ RİSKE GİRDİ’

Hamas, ortak bildiride İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki ihlallerinin kınandığını ve ateşkes anlaşmasının ikinci aşamasına ilişkin sürecin riske girdiğine dikkat çekildiğini aktardı.

Açıklamada, İsrail'in saldırıları ve ihlallerinin ateşkesin geleceğini tehdit ettiği savunulurken, Filistinli grupların anlaşmanın uygulanmasına yönelik çabalara "olumlu ve sorumlu" yaklaştığı belirtildi.

‘YÜKÜMLÜLÜKLERİNİ YERİNE GETİRMELİ’

Ateşkes anlaşmasının ikinci aşamasına geçiş için hazırlanan yol haritasına ilişkin tutumun "ulusal sorumluluk bilinciyle" ortaya konulduğu ifade edilen açıklamada, İsrail'in ihlallerini durdurması ve anlaşmadan kaynaklanan yükümlülüklerini yerine getirmesi gerektiği vurgulandı.

Hamas ayrıca uluslararası topluma, İsrail'in anlaşmanın uygulanmasını geciktirmesine ve sahada yeni fiili durumlar oluşturmasına izin verilmemesi çağrısında bulundu.

14 ÜLKE İMZA ATMIŞTI

Ürdün'deki toplantının ardından yayımlanan ortak açıklamaya Türkiye'nin yanı sıra Ürdün, Cezayir, Irak, Katar, Suudi Arabistan, Tunus, Somali, Filistin, Mısır, Fas, Endonezya, Malezya, Pakistan ve Arap Birliği Genel Sekreterliği imza atmıştı.