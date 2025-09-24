Nazilli ilçesi Bozyurt Mahallesi’nde faaliyet gösteren Sante Gıda, ihracatta yaşanan sıkıntılar nedeniyle konkordato talebinde bulundu. Türkiye’nin önde gelen kuru incir ihracatçılarından olan firma, Avrupa pazarında aflatoksin ve okratoksin bulaşığı sebebiyle zor günler yaşadı. Geri gönderilen ve imha edilen ürünler, şirketi ciddi mali kayıplara sürükledi.

25 YILLIK TECRÜBE KRİZLE SARSILDI

Bölgenin en bilinen markalarından Sante Gıda, 25 yıllık birikimiyle sektörde öne çıkarken krizle başa çıkmak için konkordato yolunu seçti. Firmanın 5 bin metrekarelik modern tesisinde yıllık bin 500 ton konvansiyonel, 750 ton organik kuru incir ve 250 ton kuru kayısı üretildi. Almanya, Fransa, İtalya, İngiltere, ABD, Çin ve Avustralya’nın da aralarında bulunduğu 14 ülkeye ihracat gerçekleştirildi.

200’DEN FAZLA ÇALIŞAN ETKİLENDİ

Üç nesildir faaliyetini sürdüren aile işletmesi, 200’ün üzerinde çalışanıyla sektörde önemli bir rol oynadı. Ancak Avrupa Birliği’nin sıkı gıda güvenliği denetimleri nedeniyle ihracatta ciddi sorunlar ortaya çıktı. Geri dönen ürünler, sadece firmayı değil, bölge ekonomisini ve diğer ihracatçıları da olumsuz etkiledi.

YETKİLİLERDEN KURTULUŞ MESAJI

Firma yetkilileri, konkordato sürecinin iş sürekliliğini sağlamak ve borçları yeniden yapılandırmak için atılmış bir adım olduğunu ifade etti. Sante Gıda’nın müşteri taleplerine uygun paketleme çözümleriyle sektördeki konumunu korumayı hedeflediği aktarıldı. Müstahsillerle 15 yılı aşkın süredir devam eden güçlü iş birliğinin de bu süreçte destek sağlayacağı belirtildi.

SEKTÖR DEVLET DESTEĞİ BEKLİYOR

Bölgede faaliyet gösteren diğer firmaların da benzer sorunlarla karşı karşıya kaldığı bildirildi. Sektör temsilcileri, aflatoksin probleminin çözümü için devlet desteğinin önem taşıdığını dile getirdi. Sante Gıda’nın konkordato başvurusu, Türk gıda sektörünün küresel pazardaki zorluklarını bir kez daha ortaya koydu.