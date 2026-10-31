Samsun'da yaşayan, Samsunspor Boks Takımı sporcusu Ümmü Gülsüm Arlı, 14 yaşında Avrupa şampiyonluğu kazandı. Boks antrenörü babası Özgür Arlı ve profesyonel boksör abisi Muhammed Ali Arlı'nın desteğiyle beş yaşında spora başlayan genç boksörün sekiz Türkiye şampiyonluğu ve bir Avrupa üçüncülüğü de bulunuyor.

İki yıldır Samsunspor adına mücadele eden Ümmü Gülsüm, geçen yıl Avrupa üçüncüsü olduğunu, abisinin ise şampiyonluğa ulaştığını anlattı. Bu yıl kendisinin de Avrupa şampiyonu olmasıyla kardeşler arasındaki tatlı rekabet ring dışına taşındı.

“ABİ, SANA YETİŞTİM SONUNDA”

Abisinin dokuz, kendisinin sekiz Türkiye şampiyonluğu bulunduğunu belirten Ümmü Gülsüm, onu geçmeye çalıştığını söyledi. Şampiyonluk sevincini anlatan genç sporcu, “Aramızda tatlı bir rekabet var. Hatta Avrupa şampiyonu olduktan sonra ringden çıkarken 'Abi, sana yetiştim sonunda' diye bağırmıştım. Yani onu geçmiş sayılırım” dedi.

Bir sonraki hedefinin olimpiyatlar olduğunu belirten Ümmü Gülsüm, “2032 yılında olimpiyatlara katılıp orada güzel bir derece elde etmek, ülkemi temsil etmek ve bayrağımı zirvede dalgalandırmak istiyorum” diye konuştu.

Genç kızları da spor yapmaya çağıran Arlı, sporun özgüvene, sosyalleşmeye ve sağlığa katkı sağladığını düşündüğünü ifade etti.

BABASI HEM İKİ KARDEŞİN ANTRENÖRÜ

Ümmü Gülsüm ve Muhammed Ali'nin hem babası hem de antrenörü olan Özgür Arlı, kızının başarısıyla gurur duyduğunu söyledi. Kardeşler arasındaki rekabeti anlatan Arlı, oğlunun da olimpiyatlara katılmayı hedeflediğini belirtti.

Kızının 2032 Olimpiyatları'nda mücadele etmesini hedeflediklerini söyleyen Özgür Arlı, o zamana kadar katılacağı Avrupa ve dünya şampiyonalarında da şampiyonluklar kazanmasını istediklerini dile getirdi. Arlı, “Basamakları doğru adımlarla çıkarsak ve her aşamada daha güçlü ilerlersek, bunun karşılığında ileride zirve olarak gördüğümüz olimpiyatlarda şampiyonluk hedefine ulaşabiliriz” dedi.

SAMSUNSPOR'DAN DESTEK MESAJI

Samsunspor Boks Komitesinden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Fevzi Münir Güler de sporcuların yanında olduklarını ve desteklerini sürdürdüklerini belirtti.

Ümmü Gülsüm Arlı'yı, teknik heyeti ve antrenörleri tebrik eden Güler, kulüp başkanı Yüksel Yıldırım'a da spora ve sporculara verdiği destek için teşekkür etti.