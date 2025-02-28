İlkokuldan sonra babasının yönlendirmesiyle Ankara’da ayakkabıcılığa adım atan Uygun, yıllarca ustaların yanında mesleğin inceliklerini öğrendi. 32 yıl önce doğup büyüdüğü memleketi Yozgat’a dönen Uygun, burada kendi atölyesini kurarak el yapımı ayakkabılar üretmeye devam etti.

14 YAŞINDAN BERİ AYAKKABI ÜRETİYOR

Kent merkezinde,15 metrekarelik dükkanında hakiki deriden ayakkabı ve botlar üreten usta, mesleğe 14 yaşında başladığını ve toplamda 46 yılı geride bıraktığını belirtti.

Ankara’da çalıştığı dönemde günde 15 çift ayakkabı imal ettiğini dile getiren Uygun, Yozgat’ta ise işleri tek başına yürüttüğü için bu sayının günlük iki çifte düştüğünü söyledi. Aynı zamanda ayakkabı tamiri de yaptığını belirten usta, el yapımı ayakkabı fiyatlarının 1000 ile 3000 lira arasında değiştiğini ifade etti.

YURT DIŞINDAN DA İLGİ BÜYÜK

İşlerinden memnun olduğunu vurgulayan Uygun, yurt dışından da müşterileri bulunduğunu, tavsiye üzerine sipariş aldığını ve el yapımı ayakkabılarını kargo aracılığıyla yolladığını sözlerine ekledi.