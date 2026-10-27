Ankara'nın Mamak ilçesinde parkta tabancayla vurulan 14 yaşındaki Arda Olgan hayatını kaybetti, yanındaki 14 yaşındaki H.Y. yaralandı. Gözaltına alınan 15 yaşındaki Anıl Azam Y. ile Olgan'ın aileleri arasında 11 yıl öncesine uzanan husumet bulunduğu ve olayın bu nedenle yaşandığı ileri sürüldü.

Olay, dün akşam Plevne Caddesi'ndeki parkta meydana geldi. Telefonda tartışan Arda Olgan ile Anıl Azam Y., bir süre sonra parkta buluştu. Burada devam eden tartışma kavgaya dönüştü. Anıl Azam Y., yanında getirdiği tabancayla Olgan'a ve yanındaki H.Y.'ye ateş etti.

İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Vücuduna 6 kurşun isabet eden Olgan'ın yaşamını yitirdiği belirlendi. Olgan'ın cenazesi, incelemenin ardından otopsi için Ankara Adli Tıp Kurumuna götürüldü. H.Y. ise bacağından yaralandı.

Olayın ardından kaçan Anıl Azam Y., polis ekiplerince kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelinin emniyetteki sorgusu sürüyor.

HUSUMETİN BİR DÜĞÜNDE BAŞLADIĞI İDDİA EDİLDİ

Arda Olgan'ın babasının, 11 yıl önce bir düğünde havaya ateş ederken kazara Anıl Azam Y.'nin ailesinden birinin ölümüne neden olduğu ve bu nedenle cezaevinde bulunduğu ileri sürüldü. İki aile arasında bu olay nedeniyle husumet oluştuğu, çocukların da aynı nedenle telefonda tartışıp parkta buluştuğu iddia edildi.

“8 EL SİLAH SESİ DUYDUM”

Görgü tanığı Turan Emir İnce, olay sırasında dükkanının önünde olduğunu belirterek şunları söyledi:

“8 el silah sesi duydum. Mahalleli seslerin geldiği yere gitmeye başladı. Çocukların kaçtığını gördüm. Cinayeti işleyen çocuk gözümün önünden koşarak geçti. Elinde silah vardı. Parka gittiğimde vurulan çocuğun yerde yattığını gördüm.”