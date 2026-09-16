Edirne'nin Keşan ilçesine bağlı kırsal Paşayiğit Mahallesi’nde yürekleri dağlayan acı bir olay meydana geldi.

BAHÇEDE ANİDEN FENALAŞTI

Paşayiğit Ortaokulu 8’inci sınıf öğrencisi 14 yaşındaki Yasin Şişekıran, evlerinin bahçesinde bulunduğu sırada henüz belirlenemeyen bir nedenle aniden fenalaşarak yere yığıldı.

DOKTORLARIN TÜM ÇABASINA RAĞMEN KURTARILAMADI

Ailesi ve yakınları tarafından özel araçla vakit kaybetmeden Keşan Devlet Hastanesi’ne kaldırılan küçük Yasin'in kalp krizi geçirdiği tespit edildi. Hastanede doktorlar tarafından hemen müdahale edilen 14 yaşındaki Yasin Şişekıran, yapılan tüm çabalara rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi.

OTOPSİ YAPILACAK

Yasin Şişekıran’ın cansız bedeni, cumhuriyet savcısı ve jandarma ekiplerinin hastanedeki gerekli incelemelerinin ardından kesin ölüm sebebinin belirlenebilmesi amacıyla otopsi yapılmak üzere Edirne Adli Tıp Kurumu’na gönderildi.

Jandarma ekiplerinin olayla ilgili başlattığı inceleme ve soruşturma sürdürülüyor.