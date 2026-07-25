İngiliz basınında yer alan haberlere göre, Manchester Havalimanı'na yaklaşan Qatar Airways uçağına yönelik bomba tehdidi ihbarının ardından polis, havaalanı yetkilileri ve İngiltere Kraliyet Hava Kuvvetleri (RAF) koordineli şekilde harekete geçti.

Savunma Bakanlığı, Lincolnshire'daki üsten acil koduyla havalanan Typhoon savaş uçaklarının, güvenlik amacıyla yolcu uçağına eşlik etmek üzere görevlendirildiğini doğruladı. Eski adıyla Ulusal Hava Trafik Hizmetleri (NATS), bomba ihbarının yerel saatle 18.00 sıralarında alındığını açıkladı.

UÇAKTA SORUN YAŞANMADI

Yoğun güvenlik önlemleri altında Manchester Havalimanı'na yönlendirilen uçak güvenli şekilde iniş yaptı. Büyük Manchester Polisi, olayda yolcuların ve mürettebatın güvenliğinin tehlikeye girmediğini ve herhangi bir olumsuzluk yaşanmadığını bildirdi.

Yürütülen soruşturmada, bomba ihbarını yaptığı belirlenen kişinin uçakta bulunmayan, Bolton kentinde yaşayan 14 yaşındaki bir çocuk olduğu tespit edildi. Polis, çocuğun soruşturma kapsamında yetkililerle iş birliği yaptığını açıkladı.

"BU İHBARLAR ŞAKA DEĞİL"

Olayın ardından açıklama yapan Başmüfettiş Gary Homa, asılsız ihbarların kamu güvenliğini ciddi şekilde etkilediğini belirtti.

Homa, güvenlik güçlerinin bu tür ihbarları her zaman ciddiyetle değerlendirdiğini vurgulayarak, sahte ihbarların acil durum ekiplerinin gereksiz yere seferber edilmesine yol açtığını ve hem yolcular hem de kamuoyunda paniğe neden olduğunu ifade etti.