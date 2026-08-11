Kan donduran olay, 8 Ağustos Pazar günü saat 22.00 sıralarında Yahya Kemal Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, çöp atmak için dışarı çıkan Meltem G. ile kendisine ‘Buraya çöp atamazsın’ diyen B.Ç. arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine B.Ç., Meltem G.’yi darbetti. Aldığı darbeler sonucu kadının burnu kırıldı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan Meltem G., Okmeydanı Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu Şehir Hastanesine götürülürken B.Ç. ise gözaltına alındı.

KARDEŞİ GÖĞSÜNDEN BIÇAKLANDI

B.Ç.'nin yakını Ali B.'de daha sonra sokağa gelerek Meltem G.'nin kardeşi Özgür G. ile tartıştı. Taraflar arasında çıkan kavgada Ali B., Özgür G.’yi göğsünden bıçakladı. Kavga sırasında Ali B. de elinden yaralandı. Özgür G., sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hayati tehlikesi bulunur şekilde Seyrantepe Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan Özgür G.’nin hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi. Elinden yaralanan Ali B. de tedavi altına alındı. Polis ekipleri ise olayda kullanılan bıçağa el koydu. Yapılan kontrollerde Ali B.’nin ‘ateşli silahlar kanununa muhalefet’, ‘kasten yaralama’, ‘hırsızlık’ ve ‘otomobil hırsızlığı’ suçlarından toplam 11 kaydının bulunduğu belirlendi. Özgür G.’nin ise ‘kasten yaralama’ ve ‘ateşli silahlar kanununa muhalefet’ suçlarından toplam 4 kaydının olduğu tespit edildi.

11 SUÇ KAYDI OLAN SALDIRGAN TUTUKLANDI

Gözaltındaki B.Ç., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. B.Ç. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Hastanedeki tedavisinin tamamlanmasının ardından gözaltına alınan Ali B.’nin emniyette ifadesi alındı. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Ali B., çıkarıldığı mahkemece ‘kasten yaralama’ suçundan tutuklandı.