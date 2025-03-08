Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde, dün öğle saatlerinde kurusıkı tabanca ile ateş açan 14 yaşındaki T.K., sosyal medyada paylaşılan görüntülerle gündeme geldi. T.K., arkadaşlarıyla birlikte kurusıkı tabancayla oynarken, cep telefonu kamerasıyla kaydedilen anlar sosyal medyada hızla yayıldı.
Görüntülerin yayılmasının ardından, Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü devriye ekipleri harekete geçti. Ekipler, T.K.'yi yakalayarak belirlenen adresinde operasyonla gözaltına aldı. T.K., emniyete götürülerek işlemlere başlandı.
Olayla ilgili soruşturma sürüyor.