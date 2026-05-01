Edirne'de 15 yaşındaki A.Ç. ile 14 yaşındaki arkadaşı Gizem Özdemir arasında henüz belirlenemeyen bir sebepten tartışma çıktı. Giderek büyüyen tartışma esnasında A.Ç., yanında bulundurduğu pompalı tüfekle arkadaşı Özdemir'e ateş etti.
GİZEM HAYATINI KAYBETTİ
Tüfekten çıkan saçmaların isabet etmesi sonucu Gizem Özdemir kanlar içerisinde yere yığılırken, şüpheli A.Ç. hızla olay yerinden uzaklaştı. Çevredeki vatandaşların durumu bildirmesi üzerine bölgeye acilen polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerinin olay yerinde yaptığı ilk kontrollerde, 14 yaşındaki Gizem Özdemir'in yaşamını yitirdiği tespit edildi. Talihsiz kızın cansız bedeni, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi ve otopsi işlemleri için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
GÖZALTINA ALINDI
Olayın ardından kaçan cinayet zanlısı A.Ç.'yi yakalamak çalışma başlatan polis ekipleri, şüpheliyi gözaltına aldı. Emniyete götürülen şüphelinin işlemleri devam ederken, yaşanan bu acı olayla ilgili başlatılan adli soruşturmanın çok yönlü olarak sürdürüldüğü bildirildi.