İstanbul’da 14 Ekim akşamı etkili olan şiddetli yağış sırasında ayakkabılarının ıslanmasını önlemek için yalın ayak yürüyen 14 yaşındaki Mahmut Işıldak, elektrik akımına kapılarak hayatını kaybetti. Işıldak’ın yaşamını yitirdiği otoparkın işletilmesine ilişkin geçmişte hazırlanan resmi raporlar yeniden gündeme geldi.

Evrensel gazetesinden Nisa Sude Demirel’in haberine göre, Fatih ilçesindeki Çukurbostan Parkı’nda bulunan otoparkın fiili işgal yoluyla işletildiği, Sayıştay’ın Fatih Belediyesi hakkındaki 2021 ve 2023 yılı raporlarında kayıt altına alındı. Haberde, belediyenin söz konusu kaçak işletmeye en az beş yıl boyunca müdahale etmediği aktarıldı.

SAYIŞTAY RAPORLARINDA OTOPARK İŞGALİNE DİKKAT ÇEKİLDİ

Çarşamba Mahallesi’nde, Çukurbostan Camisi’nin de bulunduğu park alanındaki otoparkın mülkiyet kayıtları da dikkat çekiyor. Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü verilerinde çok sayıda parsele ayrılmış ve şahıs mülkiyetinde görünen alanın büyük bölümü, belediyenin parsel sorgulama sisteminde “park ve dinlenme alanı” olarak kayıtlı bulunuyor. Buna karşın alanın ticari otopark olarak kullanıldığı belirtiliyor.

Mahalle sakinleri ve muhtarın verdiği bilgilere göre, otopark İsmailağa cemaati tarafından işletiliyor.

Sayıştay’ın Fatih Belediyesi’ne ilişkin raporlarında da park alanındaki otopark işletmeciliği ve taşınmazların işgaliyle ilgili tespitlere yer verildi. Raporda, bir derneğin iktisadi işletmesi tarafından otopark işletildiği ve taşınmazların işgal edildiği belirtilerek şu ifadeler kullanıldı:

“Balat Mahallesi 1913 Ada içerisindeki park alanında bir derneğin iktisadi işletmesi tarafından otopark işletmeciliği yapıldığı bununla birlikte söz konusu taşınmazların işgali neticesinde idare tarafından düzenli olarak ecrimisil tahakkuku yapılarak işgallere süreklilik kazandırıldığı görülmüştür.”

Raporda, işgal edilen taşınmazlar için düzenli olarak ecrimisil tahakkuk ettirilmesinin işgalin sürmesine neden olduğuna işaret edildi. Otoparkla ilgili tespitlerin yıllar önce resmi kayıtlara girmesine rağmen işletmenin faaliyetlerine devam etmesi de haberde aktarılan konular arasında yer aldı.

KAÇAK AKIM RÖLESİ BULUNSAYDI ÖLÜM ENGELLENEBİLİRDİ

Mahmut Işıldak’ın hayatını kaybettiği olayda, otoparktaki elektrik tesisatının güvenliği de gündeme geldi. Zemine yakın döşenen elektrik kablolarının araçların geçişi sırasında zarar gördüğü belirtildi. Şiddetli yağışla birlikte elektrik kaçağının ölümcül sonuçlara yol açması, alandaki güvenlik önlemlerini tartışmaya açtı.

Haberde, elektrik tesisatında kaçak akım rölesi bulunması halinde akımın kesilebileceği ve olayın önüne geçilebileceği ifade edildi. İnternette yaklaşık 500 liraya satılan kaçak akım rölesi, otoparkta gerekli elektrik güvenliği önlemlerinin alınıp alınmadığı sorusunu gündeme getirdi.

Mahmut Işıldak’ın 14 yaşında hayatını kaybetmesiyle sonuçlanan olayın ardından, otoparktaki elektrik tesisatının yanı sıra işletmenin kaçak olarak faaliyet gösterdiğine ilişkin geçmiş tarihli raporlar ve denetim süreçleri de yeniden gündeme geldi.