Aksaray-Konya kara yolunun Eşmekaya Kavşağı'nda Yaşar T. (47) idaresindeki otomobil ile Mehmet Akif Topal'ın (14) kullandığı plakasız motosiklet çarpıştı.
HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ
Çarpışmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü Mehmet Akif Topal ve arkasında yolcu olarak bulunan Abdulhamit Hatip (15) yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Yaralılardan Mehmet Akif Topal, ambulansla kaldırıldığı Sultanhanı Devlet Hastanesi'nde yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürülen Abdulhamit Hatip ise tedavi altına alındı. Jandarma ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.