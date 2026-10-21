Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde Mesleki Eğitim Merkezi (MESEM) 9'uncu sınıf öğrencisi F.K. (14), meslek öğrenmek için gittiği oto tamirhanesinde işletmeci Abdulkadir K. tarafından tekme, tokat ve yumrukla darbedildi. Olay, iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

19 Mayıs Mahallesi'ndeki Kapaklı Sanayi Sitesi'nde uygulamalı eğitim almaya başlayan F.K., iddiaya göre 24 Eylül günü okul kıyafetindeki eksiklik nedeniyle okula gitmedi. Ertesi gün tamirhaneye giden çocuğu, işletmeci Abdulkadir K. okula gitmeyip iş yerine de gelmediği gerekçesiyle darbetti.

F.K., darbedildiği anların güvenlik kamerası görüntülerini temin ederek annesi Kadriye Enez Koyuncu'ya izletti. Koyuncu, darp raporu alınmasının ardından işletmeciden şikayetçi oldu.

ANNESİ: HENÜZ BİLGİ GELMEDİ

Kapaklı Emniyet Müdürlüğü, CİMER, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı ile Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'na şikayette bulunduğunu belirten Koyuncu, savcılık tarafından işletmeci hakkında işlem yapıldığına ilişkin kendisine henüz bilgi gelmediğini söyledi.

Çektiği videoda yaşadıklarını anlatan anne, şikayet dilekçesinde hiçbir gerekçenin bir çocuğa şiddet uygulanmasını haklı çıkaramayacağını vurguladı.

DAHA ÖNCE DE ZORBALIĞA UĞRADIĞINI İLERİ SÜRDÜ

Koyuncu, dilekçesinde oğlunun aynı iş yerindeki başka kişiler ve çocuklar tarafından da daha önce eziyet, zorbalık ve kötü muameleye maruz bırakıldığını öğrendiklerini belirtti. Bu iddiaların araştırılmasını, olaya karışan kişilerin tespit edilmesini ve gerekli işlemlerin yapılmasını istedi.

Oğlunun yaşananlardan psikolojik olarak ciddi biçimde olumsuz etkilendiğini belirten Koyuncu, dilekçesinde şu ifadeyi kullandı:

"Bu olayların da araştırılmasını, olaya karışan kişilerin tespit edilmesini ve gerekli işlemlerin yapılmasını talep ediyorum."

Koyuncu, olayın yalnızca iş yeri veya MESEM uygulamaları açısından değil, çocuğa yönelik fiziksel şiddet, kötü muamele ve çocuğun korunması kapsamında da değerlendirilmesini talep etti. Oğlunun psikolojik durumunun uzmanlarca değerlendirilmesini, ihtiyaç halinde psikolojik ve psikososyal destek sağlanmasını, koruyucu ve destekleyici tedbirlerin ele alınmasını istedi.