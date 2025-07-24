Türkiye şampiyonu ve WAKO Dünya Kupası üçüncüsü olan genç sporcu, antrenmandan dönerken önce sözlü tacize maruz kaldı. “Sen dövüşçü müsün, bize de göstersene” sataşmalarıyla başlayan olay, kısa sürede fiziksel saldırıya dönüştü.

CEP TELEFONUYLA KAYDETTİLER

M.K., yere düştükten sonra sopalarla darbedildi; kafasına ve sırtına aldığı darbeler sonucu beyin travması geçirdi, kürek kemiğinde kırık şüphesi tespit edildi.

Saldırganlar, işkence anlarını cep telefonuyla kaydederken, olay sonrası gözaltına alınsalar da serbest bırakıldı.

'KAFA TRAVMASI VE KIRIK'

Eskişehir Şehir Hastanesi’nin raporunda “darp kaynaklı kafa travması” ve “skapula kırığı şüphesi” belirtildi; beyin ve servikal omurga BT incelemesi ile ortopedi kontrolü önerildi.

'AHMET MİNGUZZİ GİBİ BİR ŞEY Mİ OLMASI GEREKİYORDU'

12 Punto'dan Rojda Altıntaş'ın haberine göre Anne Meryem K., adalet sağlanmamasına isyan ederek, “Oğlum üç branşta lisanslı sporcu, dünya üçüncüsü. MOBESE görüntüleri olduğu söylendi ama bize gösterilmedi. Tutuklama yapılmadı. Çocuğumun başına Mattia Ahmet Minguzzi’de olduğu gibi bir şey mi gelmesi gerekiyordu” dedi.

'DÖVÜŞÇÜ MÜSÜN GÖSTER DEDİLER'

Milli sporcu M.K., ise ifadesinde, “Tramvaydan indim, tanımadığım üç kişi ‘Dövüşçü müsün, göster’ dedi. Gitmelerini söyledim, biri yumruk attı, diğeri sopayla kafama ve sırtıma vurdu. Yere düştüm, vurmaya devam ettiler” diye anlattı.

Saldırganların ifadeleri alındı ancak savcılık tutuklama kararı vermedi. Aile, adaletin sağlanmaması ve olayın örtbas edilmesinden endişeli.