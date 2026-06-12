Bandırma Şehit Bedir Karabıyık Ortaokulu 8'inci sınıf öğrencisi olan 14 yaşındaki Muhammed Can Özyıldırım, arkadaşlarıyla birlikte serinlemek amacıyla denize girdi. Bir süre sonra suda çırpınmaya başlayan Özyıldırım, durumu fark eden çevredeki vatandaşlar tarafından kıyıya çıkarıldı.
HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ
Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerindeki ilk müdahalesi sağlık ekiplerince yapılan Özyıldırım, ambulansla Bandırma Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan çocuk, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.