Sakarya’nın Arifiye ilçesine bağlı Ahmediye Mahallesi’nde 24 Temmuz’da meydana gelen olayda, F.K’ye (70) ait ruhsatlı tabancanın ateş alması sonucu Murat İmrağ (14) yaşamını yitirdi. Olayla ilgili tutuklanan 15 yaşındaki Y.D.S.’nin cep telefonunu inceleyen jandarma ekipleri, dosyayı Jandarma Suç Araştırma Timi’ne (JASAT) yönlendirdi.

Telefon incelemesinde, şüphelinin 11 Temmuz’da bir yapay zekâ uygulamasına silahların yaralayıcı etkisi, meşru müdafaa ve ceza infazı hakkında çeşitli sorular sorduğu tespit edildi.

OLAY ÖNCESİ ÇEKİLEN FOTOĞRAFLAR İNCELENDİ

İncelemede, 20 Mart’ta çekildiği belirlenen bir fotoğrafta oda içerisindeki masanın üzerinde iki tabanca ve şarjör bulunduğu görüldü. Masanın yanında ise Y.D.S. ile aynı yaşlarda olduğu değerlendirilen, kimliği henüz belirlenemeyen bir erkek çocuğun oturduğu tespit edildi.

Dosyaya eklenen bir başka fotoğrafın ise 9 Nisan’da olayın yaşandığı evde çekildiği değerlendirildi. Görüntüde Y.D.S. olduğu düşünülen çocuğun sağ eliyle tabancanın kabzasını tuttuğu, sol eliyle de silahın üst kapağını çektiği anın yer aldığı belirtildi.

YAPAY ZEKAYA SİLAH VE CEZA SORULARI SORMUŞ

Şüphelinin 11 Temmuz tarihli yazışmalarında “Kurusıkı can yakar mı”, “Glock can yakar mı”, “Pompalı can acıtır mı” ve “Meşru müdafaa ne” gibi sorular yönelttiği belirlendi.

Y.D.S.’nin ayrıca birine zarar vermesi veya birini öldürmesi durumunda alabileceği cezalarla ilgili sorular sorduğu; “Müebbet cezasını kimler çeker” ve “İnfaz nedir” ifadelerini kullandığı tespit edildi. Yazışmalarda “Daltonları biliyor musun” ve “Daltonların başı kim” sorularının da bulunduğu aktarıldı.

Tutuklunun 18 Temmuz’da ise yapay zekâ uygulamasına “Boş silahı şeytan doldurur mu” diye sorduğu belirlendi.

ANNE: "OĞLUMUN HAKKINI SAVUNACAĞIM"

Hayatını kaybeden Murat’ın annesi Yeliz İmrağ, gazetecilere yaptığı açıklamada, oğlunun intihar ettiği yönündeki söylemlere inanmadığını ve şüphelinin suçu itiraf ettiğini öne sürdü.

Olayın kaza olarak gösterilmeye çalışıldığını savunan İmrağ, resmi raporların yanı sıra çete üyeleriyle yapıldığı iddia edilen yazışmaların ve silahla çekilmiş fotoğrafların da bulunduğunu belirtti.

Oğlunun hakkını sonuna kadar arayacağını söyleyen İmrağ, şüphelinin olaydan kısa süre sonra kendisini ve barut izlerini temizlediğini iddia ederek, bunun önceden planlama yapıldığına işaret ettiğini düşündüğünü dile getirdi.

PARMAK İZİ AÇIKLAMASI

Murat’ın babası Özkan İmrağ da şüphelinin olaydan önce çeşitli araştırmalar yaptığını ileri sürdü. Olay günü ekipler tarafından el svap örnekleri alındığını belirten baba İmrağ, oğlunun parmak izinin silahta bulunmadığını ve şüphelide de barut izi tespit edilmediğini iddia etti.

Soruşturma kapsamında telefon yazışmaları ve fotoğrafların dosyaya girmesiyle birlikte, olayın meydana gelişine ilişkin incelemeler sürüyor.