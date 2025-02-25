Tuzla'da 11 Şubat tarihinde 14 yaşındaki ehliyetsiz sürücünün kullandığı otomobil, iş yerinin önünde oturan Meral Bilgin Kaydan'a çarptı. Sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu otomobil, Kaydan'a çarparak onu altına aldı.
"1,5 SAAT SONRA KURTARILDI
Kaydan, 1 buçuk saat süren bir çalışma ile otomobilin altından kurtarıldı. Yapılan sağlık kontrollerinde, Kaydan'ın belinde ve vücudunun çeşitli yerlerinde kırıklar olduğu tespit edildi.
Kazanın ardından olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri, otomobilin altından Kaydan'ı çıkarmayı başardı. Kaydan hastaneye kaldırılırken, ehliyetsiz sürücü ve arkadaşları ise kazadan sonra çevredekilerden yardım istedi.
Sürücü, gözaltına alındı ancak serbest bırakıldı.