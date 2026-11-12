Avustralya'nın büyük bankalarından National Australia Bank (NAB), yaklaşık 14 yıl boyunca çalışanlarına eksik yaptığı ödemeler nedeniyle toplam 169 milyon dolar iade ediyor. Bankanın ödemeyi kabul ettiği tutar, mevcut ve eski çalışanlardan oluşan 65 bin 999 kişiyi kapsıyor.

Avustralya'da çalışma hayatını denetleyen Fair Work Ombudsman'ın (FWO) açıkladığı bilgilere göre, eksik ödemeler 2012–2026 dönemine uzanıyor. Sorunun bordro sistemindeki hatalardan ve iş sözleşmelerinin yanlış uygulanmasından kaynaklandığı belirtildi.

MESAİ SAATLERİ EKSİK KAYDEDİLDİ

Eksik ödemeler yalnızca temel ücretlerle sınırlı kalmadı. Fazla mesai, yıllık izin, işten çıkarma tazminatı ve emeklilik fonu katkılarında da eksiklikler tespit edildi. Çalışanların mesai saatlerinin olduğundan az kaydedildiği, izin bakiyelerinin ise yanlış hesaplandığı ortaya çıktı.

Etkilenenler arasında bankacılık ve yönetim kadrolarında tam zamanlı, yarı zamanlı ve geçici statüde görev yapan personel bulunuyor. Eksik ödemeler Avustralya'nın tüm eyalet ve bölgelerindeki çalışanları kapsıyor.

EN AZ 155 MİLYON DOLAR İADE EDİLDİ

Toplam 169 milyon doların 127 milyon doları geriye dönük ücret farklarından, 34 milyon doları faizden, 8 milyon doları ise emeklilik fonu haklarından oluşuyor. NAB ayrıca Avustralya Hükümeti'nin Konsolide Gelir Fonu'na 2 milyon dolar yatırıyor.

Hak sahiplerine şu ana kadar en az 155 milyon dolar ulaştırıldığı belirtiliyor. Faiz ve emeklilik katkıları dahil kişi başına ödemeler 5 dolar ile 87 bin dolar arasında değişiyor.