Olay, 30 Mayıs Cumartesi günü Fatih Mahallesi'nde bulunan 3 katlı evde meydana geldi. İddiaya göre, 2 çocuk annesi Nuray Kalıncı, 14 yıl önce boşandığı ve 1 ay önce cezaevinden çıkarak yanlarına gelen eski eşi Hakan Büyükata ile henüz bilinmeyen nedenle tartıştı. Tartışmanın büyümesi üzerine Hakan Büyükata tarafından darbedilen Nuray Kalıncı, evde bulunan silahla Büyükata'ya ateş etti. Büyükata kanlar içerisinde yere yığılırken, Kalıncı ise komşularına giderek yaşananları anlattı. Komşuların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri bina çevresinde güvenlik önlemi alırken, eve giren sağlık ekipleri yaptıkları kontrolde Hakan Büyükata'nın hayatını kaybettiğini belirledi. Nuray Kalıncı gözaltına alınarak polis merkezine götürüldü. Adli Tıp Kurumu'nda otopsi işlemi tamamlanan Büyükata'nın cenazesi, memleketi Yozgat'ta defnedilmek üzere ailesine teslim edildi.

KENDİSİNE VE ÇOCUKLARINA ŞİDDET UYGULADIĞI İÇİN ÖLDÜRMÜŞ

Öte yandan, cinayetin işlendiği gün daireden gelen bağrışma ve kavga seslerinin komşular tarafından duyulduğu belirlendi. Nuray Kalıncı'nın poliste verdiği ilk ifadesinde, eski eşini kendisine ve çocuklarına şiddet uyguladığı için öldürdüğünü söylediği öğrenildi. Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü belirtildi.