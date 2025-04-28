Tarih 2 Mayıs 2011’i gösterdiğinde kumpasların adreslerinden biri de İzmir Büyükşehir Belediyesi olmuştu. Başkan Aziz Kocaoğlu ve bürokratları “Organize suç örgütü kurmak ve yönetmek” iddiasıyla suçlanmıştı. Kocaoğlu hakkında 397 yıl hapis cezası istenmişti. Aralarında FETÖ’cü polis, savcı ve yargıçların da bulunduğu ekibin kumpası çöktü ve dava beraatle noktalandı. Kocaoğlu, Ekrem İmamoğlu ve İBB yönetimine düzenlenen operasyonu değerlendirdi. Kocaoğlu şunları söyledi:

TUTUKSUZ YARGILANDI

“2011’de yapılan çekirdek kadromuza bir saldırıydı. Belediyeyi çalışamaz duruma getirmeyi, bizi töhmet altında bırakmayı, CHP’yi lekelemeyi amaçlayan algı operasyonuydu. Bize kurulan kumpasla Ekrem İmamoğlu soruşturması usulen yüzde 90 oranında benziyor. Onun da çekirdek kadrosu alındı. Bizi iş yapamaz hale getirmek ve itibarsızlaştırmak istediler, İstanbul’da da öyle. İmamoğlu’na yönelik operasyon da kaynağını ve motivasyonunu hukuktan almıyor. Usulsüz olarak aleyhte delil toplanmaya çalışılarak basına servis edilirken, leyhte deliller gözardı ediliyor. Şöyle bir fark var: Ben tutuksuz yargılanmıştım, Ekrem Başkan tutuklu. Dava beraatle sonuçlanırsa ‘Devlete dava aç’ dediler. Ben devlete dava açmam.

BERAAT ÇIKAR

O kriz ve mücadele beni ve arkadaşlarımı yıldırmadı. Bilakis geliştirdi ve güçlendirdi. Ekrem Başkan da bu süreçten güçlenerek çıkacak. Bu davadan kesinlikle beraat çıkar. En büyük güç halkta. Milletin gücü karşısında kimse duramaz. İktidarın temel poltikalarından biri halkı korkutmak. Ekrem Başkan için yapılan imza kampanyasına katılmak isteyen vatandaşları da korkutmaya çalışıyorlar. Ama ülkeyi Kurtuluş Savaşı’nda olduğu gibi korkmayanlar kurtaracak.

CHP’nin Anadolu’daki önyargıyı kırması gerek

Aziz Kocaoğlu, CHP’nin güzel bir rüzgar yakaladığını belirtti. Kocaoğlu, “CHP şimdi, belediyelerdeki başarısının ötesine geçerek, CHP’nin devleti de yönetebileceğini göstermesi lazım. Anadolu’da uzun yıllardan beri var olan önyargıyı kırıp, şüpheleri gidermek gerek. Bunun için Türkiye genelinde, her yerde ve her konuda CHP’nin sorunları nasıl çözeceğini ve devleti çok iyi yöneteceğini anlatma zamanı. Genel Başkan Özgür Özel’in ve İmamoğlu’nun tesis ettiği güveni güçlendirmek lazım” dedi.