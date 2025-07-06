Kripto para dünyası, 4 Temmuz 2025 gecesi nadir görülen bir olaya sahne oldu. Tam 14 yıl boyunca hiç hareket etmeyen sekiz eski Bitcoin cüzdanı bir anda aktif hale geldi. Yapılan dev transferler, hem kripto yatırımcıları hem de analiz firmaları tarafından yakından takip ediliyor.

2011’DEN KALAN CÜZDANLAR: 0,78 DOLARDAN ALINMIŞTI

Blockchain analiz platformu Lookonchain, bu cüzdanların ilk kez 2011 yılında aktif hale geldiğini açıkladı. İki cüzdan, Bitcoin’in 0,78 dolardan işlem gördüğü Nisan 2011’de, diğer altı cüzdan ise BTC fiyatının yaklaşık 3,37 dolar olduğu Mayıs 2011’de BTC alımı yaptı. Bu sekiz cüzdan, aradan geçen 14 yıl boyunca hiçbir hareket göstermemişti.

TEK GECEDE 80.000 BTC TAŞINDI

4 Temmuz gecesi başlayan işlemlerle birlikte, ilk olarak iki cüzdandan toplam 40.000 BTC (yaklaşık 4,35 milyar dolar) transfer edildi. Kısa süre sonra kalan altı cüzdan da harekete geçti ve toplamda 80.009 BTC başka adreslere taşındı.

BORSALARA DEĞİL, YENİ BİLİNMEYEN ADRESLERE YÖNLENDİRİLDİ

Dikkat çeken nokta ise bu büyük miktardaki Bitcoin’in doğrudan bir kripto para borsasına değil, bilinmeyen yeni cüzdanlara aktarılması oldu. Bu durum, kripto çevrelerinde olası yeniden yapılandırma, soğuk cüzdanlara taşıma ya da satış hazırlığı gibi ihtimalleri gündeme getirdi.

“SON 10 YILIN EN BÜYÜK ESKİ BTC HAREKETİ”

Analitik platformu CryptoQuant, yapılan bu işlemlerin “son 10 yıl içinde tek bir günde gerçekleşen en büyük eski Bitcoin hareketi” olduğunu duyurdu. Bu tür transferler, uzun süredir piyasada sessiz kalan “balinaların” geri döndüğü şeklinde yorumlandı.

FİYATLARA ETKİSİ SINIRLI OLDU

Büyük transferin ardından Bitcoin’in fiyatı kısa sürede 110 bin dolardan 107.600 dolara geriledi. 24 saatlik düşüş %1,4 olarak kaydedilirken, altcoin piyasası da hafif bir düzeltme yaşadı.

SATIŞ BASKISI MI GELİYOR?

Böylesine eski ve yüksek hacimli cüzdanların hareketi, Bitcoin’in sınırlı arzı nedeniyle yatırımcılar arasında her zaman dikkatle izleniyor. Bu hareketlerin satış baskısı yaratma potansiyeli olsa da, şu ana kadar söz konusu BTC’lerin borsalara aktarılmadığı göz önüne alındığında, niyet hâlâ belirsizliğini koruyor.