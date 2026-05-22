Ticaret Bakanlığı bünyesinde çalışan personelin kariyer gelişimi için kritik öneme sahip olan bir dönem sona erdi. Yaklaşık 14 yıldır uygulanan yurt dışı lisansüstü eğitim desteğine dair düzenleme, resmi makamlarca alınan kararla yürürlükten kaldırıldı.

14 YILLIK UYGULAMA SONA ERDİ

Ticaret Bakanlığı (mülga Ekonomi Bakanlığı), 2012 yılından bu yana personeline yurt dışında akademik kariyer yapma imkanı tanıyan yönetmeliği iptal etti. 21 Mayıs tarihli Resmî Gazete’de yayımlanan karar ile birlikte, kamu personelinin uluslararası alanda uzmanlaşmasını teşvik eden bu süreç resmen durdurulmuş oldu.

KARARIN HUKUKİ DAYANAĞI

Yürürlükten kaldırılan düzenleme, ilk olarak 17 Nisan 2012 tarihinde 28267 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak hayata geçirilmişti. Yeni yayımlanan yönetmelikle birlikte:

"Ekonomi Bakanlığınca Lisansüstü Öğrenim Amacıyla Yurt Dışına Personel Gönderilmesi Hakkında Yönetmelik" tamamen ilga edildi. İptal kararı, Resmî Gazete’de yayımlandığı an itibarıyla geçerlilik kazandı. İlgili kararın yürütme yetkisi Ticaret Bakanı'na verildi.

Ticaret Bakanlığı personeli için yurt dışında yüksek lisans ve doktora eğitimi alarak uzmanlık kazanma yolu, 14 yılın ardından mevcut yönetmeliğin kaldırılmasıyla kapatıldı. Kararın ardından bakanlık bünyesinde yeni bir düzenleme yapılıp yapılmayacağı ise henüz netlik kazanmadı.