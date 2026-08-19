YUNAN ADALARINDA BAŞLAYAN TATİL MARMARİS'TE DEVAM EDİYOR

Aras Holding Yönetim Kuruluşu Başkanı Barış Baran Aras, boşanmasının ardından özel hayatıyla gündeme gelmeye devam ediyor. 2025'te 14 yıllık evliliğini sonlandıran Aras, daha sonra stilist ve moda danışmanı Neşe Öner ile yeni bir ilişkiye başladı. Yunan adalarında başlayan tatil rotasını Marmaris'e taşıyan çift, burada aşk dolu anlar yaşadı.