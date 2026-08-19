YUNAN ADALARINDA BAŞLAYAN TATİL MARMARİS'TE DEVAM EDİYOR
Aras Holding Yönetim Kuruluşu Başkanı Barış Baran Aras, boşanmasının ardından özel hayatıyla gündeme gelmeye devam ediyor. 2025'te 14 yıllık evliliğini sonlandıran Aras, daha sonra stilist ve moda danışmanı Neşe Öner ile yeni bir ilişkiye başladı. Yunan adalarında başlayan tatil rotasını Marmaris'e taşıyan çift, burada aşk dolu anlar yaşadı.
YUNAN ADALARINDAN MARMARİS'E UZANAN AŞK TATİLİ
Barış Baran Aras ile Neşe Öner'in tatil rotası Leros, Kos ve Rodos'un ardından Marmaris'e uzandı. Birlikte vakit geçiren sevgililer, tatilde romantik anlarıyla dikkat çekti.
Öner'in sevgilisi Aras'a olan ilgisi ise objektiflere yansıyan anlarla gündeme geldi. Neşe Öner, Barış Baran Aras'ı adeta öpücüklere boğdu.
İŞ İNSANININ YÜZÜ DUDAK İZLERİYLE KAPLANDI
Neşe Öner'in sevgilisini peş peşe öpmesiyle ortaya renkli görüntüler çıktı. Aras'ın yüzü ve boyun bölgesi Öner'in bıraktığı dudak izleriyle kaplandı.
Çiftin Marmaris tatilindeki samimi görüntüleri, ilişkilerinin ne kadar romantik ilerlediğini bir kez daha gözler önüne serdi.
BOŞANMANIN ARDINDAN 45 KİLO VERDİ
44 yaşındaki Barış Baran Aras, 2025 yılında 14 yıllık evliliğini Elif İnci Ünsalan ile sonlandırmıştı. Boşanmanın ardından hayatında yeni bir sayfa açan iş insanı, bu süreçte 45 kilo vererek dikkat çekici bir değişim yaşadı.
Günün Trend Haberleri
Aras, bir süre sonra kendisinden 7 yaş küçük Neşe Öner ile aşk yaşamaya başladı. Çift, ilişkilerinin ardından birlikte yaptıkları tatillerle de zaman zaman magazin gündeminde yer aldı.
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