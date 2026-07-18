Hatay'ın Dörtyol ilçesinde 2012 yılından bu yana kayıp olarak aranan Selbi Uyğur'un akıbeti, yıllar sonra yürütülen soruşturmayla ortaya çıkarıldı. Portakal bahçesinde yapılan kazıda bulunan insan kemiklerinin Selbi Uyğur'a ait olduğu belirlendi.

SORUŞTURMA 2011'E DAYANIYOR

Soruşturmanın geçmişi, 2011 yılında Mehmet Uyğur'un cesedinin akarsu kenarında gömülü halde bulunmasına dayanıyor. Hatay Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen çalışmalarda, 2018 yılında Mehmet Uyğur'un öldürülmesine ilişkin eşi Hatice Uyğur, kayınbiraderi Yaşar T. ve gelini Selbi Uyğur'un şüpheli olduğu tespit edilmişti. Hatice Uyğur ile Yaşar T. tutuklanırken, Selbi Uyğur'a ise ulaşılamamıştı.

DOSYA YENİDEN AÇILDI

Adalet Bakanlığı bünyesindeki Faili Meçhul Suçları Araştırma Daire Başkanlığı'nın koordinasyonunda dosyanın yeniden ele alınmasıyla Hatay, Mersin, İzmir ve İstanbul'u kapsayan kapsamlı bir çalışma yürütüldü.

CESET PORTAKAL BAHÇESİNDEN ÇIKTI

Soruşturma kapsamında elde edilen bilgiler ve tutuklu şüphelilerin ifadeleri doğrultusunda, Selbi Uyğur'un 2011 yılındaki cinayete iştirak ettikten yaklaşık bir yıl sonra Hatice Uyğur, Yaşar T. ve O.Ç. tarafından öldürüldüğü ve Dörtyol ilçesindeki bir portakal bahçesine gömüldüğü belirlendi.

Şüphelilerin yer göstermesi üzerine başlatılan kazı çalışmalarında yaklaşık 15 gün sonra kıyafet parçaları ile insan kemiklerine ulaşıldı. Adli Tıp Kurumu'nda yapılan incelemede kemiklerin Selbi Uyğur'a ait olduğu tespit edildi.

Soruşturma kapsamında Hatice Uyğur, Yaşar T. ve O.Ç., "tasarlayarak kasten öldürme" suçlamasıyla tutuklandı. Olayla ilgili adli sürecin sürdüğü bildirildi.