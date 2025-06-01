Kanada'nın Winnipeg kentinde yaşayan Lawrence Campbell, 3.6 milyon dolarlık piyango ile hayatının fırsatını yakaladığını düşündü. Ancak kimliğini kaybettiği için parayı resmen tahsil edemedi; bu nedenle de uzun süredir birlikte olduğu sevgilisi Krystal McKay'den parayı onun adına almasını istedi.

New York Post'ta yer alan haberde Campbell'in iddiasına göre, McKay büyük ödülü tahsil ettikten sadece birkaç gün sonra bir daha geri dönmedi. Aynı otel odasında kaldıkları sevgilisine veda bile etmeden ortadan kaybolan McKay, telefonlara yanıt vermedi, mesajları okumadı, sosyal medya hesaplarından Campbell'i engelledi. Hatta üstüne bir de uzaklaştırma kararı çıkardı.

Şoku Atlatıp İzini Sürmeye Başladı

Yaşadıklarını Kanada'da CTV News kanalına anlatan Campbell, "Sadık, bağlı ve gelecek vadeden bir ilişkimiz vardı. Ona güvendim" dedi. Yaklaşık bir buçuk yıldır birlikte olduklarını ve aynı evi paylaştıklarını belirten adam, olaydan kısa süre sonra MCKay'in eğlenmeyi sevdiği yerlere giderek izini sürdüğünü, sonunda başka bir adamla aynı yatakta bulduğunu öne sürdü.

Aldatıldığını ve dolandırıldığını savunan Campbell, eski sevgilisi McKay'e dava açtı. Paranın kendi satın aldığı bilete ait olduğunu, sadece kimliğini kaybettiği için resmi işlemleri onun yapmasını istediğini ifade eden adam, tüm ödülün geri verilmesini talep ediyor.

McKay ise suçlamaları reddediyor. Avukatları, iddialara mahkeme sürecinde yanıt vereceklerini belirtti...