Pasifik Okyanusu'nun yüzey altı sıcaklıklarında gözlemlenen ani yükseliş, meteorologlara göre on yılda bir görülen "Süper El Niño" olayının habercisi. 2026'nın son aylarında zirve yapması beklenen bu fenomenin, son on yılların en güçlü iklim olayı olarak kayıtlara geçebileceği belirtiliyor.

Kısa adıyla ENSO (El Niño Güney Salınımı) olarak bilinen bu döngü, tropikal rüzgarların etkisiyle okyanusun sıcak ve soğuk dönemleri arasında geçiş yapıyor, ancak bu kez beklenen "Süper" evre, sıradan bir El Niño'dan çok daha yoğun bir ısınma ve küresel çapta çok daha sert hava değişimleri vaat ediyor.

EN SON 2016'DA GÖRÜLMÜŞTÜ

Süper El Niño olayları nadirdir ve genellikle on yılda bir veya daha uzun aralıklarla gerçekleşir. Hafızalardaki son büyük örnekler 1982/83, 1997/98 ve 2015/16 yıllarında yaşanmıştı. Uzmanlar, 2026'nın ikinci yarısında oluşacak sistemin, şiddet bakımından 1972 ve 1982 yıllarındaki rekor seviyelerle yarışabileceğini öngörüyor.

Süper El Niño'nun etkileri sadece okyanusla sınırlı kalmayacak; kıtaların hava durumunu kökten değiştirecek:

☀️ Yaz ve Sonbahar Dönemi:

ABD ve Kanada: Doğu bölgelerinde alçak basınç sistemleri nedeniyle daha ılıman ve serin bir yaz bekleniyor.

Avrupa: Kıta genelinde ortalamanın üzerinde sıcaklıklar öngörülüyor. Ancak uzmanlar, Avrupa'nın bu değişimden doğrudan değil, dolaylı yollarla etkileneceğini vurguluyor.

Kasırga Mevsimi: İyi haber; El Niño genellikle Atlantik'teki kasırga sayısını azaltıyor. Bu durum, ABD kıyılarını vuran büyük fırtına riskini düşürebilir.

❄️ Kış Dönemi (Ana Etki)

Kuzey Amerika: Jet akımlarının yer değiştirmesiyle ABD'nin kuzeyi ve Kanada'nın batısı alışılmadık derecede sıcak bir kış geçirebilir. Buna karşın güney eyaletlerinde daha yağışlı, fırtınalı ve serin bir hava hakim olacak.

Kar Yağışı: ABD'nin güney ve batısında kar yağışı artarken, Büyük Göller ve Kuzeydoğu bölgelerinde kışın daha "kuru" geçmesi bekleniyor.

Avrupa'nın Kışı: Kuzey Atlantik'teki basınç anomalileri nedeniyle Avrupa'nın büyük bölümünde kar yağışının azalacağı, ancak kuzey kesimlerde yerel artışlar görülebileceği tahmin ediliyor.

SADECE BİR ISINMA DEĞİL, SİSTEMATİK BİR DEĞİŞİM

Meteorologlar, Süper El Niño'nun sadece okyanus sıcaklığıyla ilgili olmadığını, atmosferik dolaşımı tamamen değiştirdiğini hatırlatıyor. severe-weather.eu analizlerine göre, Pasifik'teki bu hızlı değişim, küresel tarım, enerji tüketimi ve doğal afet yönetim planlarının yeniden gözden geçirilmesini gerektiriyor.

2026'nın sonuna doğru yaklaşırken, doğanın bu devasa "sıfırlama düğmesi" dünyayı hem ılıman hem de aşırı hava olaylarının bir arada yaşandığı karmaşık bir mevsime hazırlıyor.