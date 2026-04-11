ABD’de 140 yıllık bir geçmişe sahip olan Del Monte, 2025 yılı itibarıyla iflas koruma kapsamında yeniden yapılanma sürecine girmişti. Bu süreçte finansal yükümlülüklerini hafifletmeye çalışan şirket, Kaliforniya’nın Modesto kentindeki ana üretim tesisini satışa çıkardı. Ancak tesise uygun bir alıcı bulunamaması üzerine 7 Nisan itibarıyla faaliyetlerin tamamen durdurulmasına karar verildi. Fabrikanın kapanmasıyla birlikte 765 çalışan işini kaybetti.

TARIM ÜRETİCİLERİNİ DE DOĞRUDAN ETKİLEDİ

Fabrikanın kapanması yalnızca tesis çalışanlarını değil, bölgedeki tarım ekosistemini de doğrudan etkiledi. Yıllardır yerel çiftçilerin ürünlerini işleyerek piyasaya sunan tesis, bölge üreticileri için en önemli alıcı konumundaydı. Fabrikanın devre dışı kalmasının, yerel tarım ekonomisinde zincirleme bir etki yaratması ve üreticileri yeni pazar arayışlarına itmesi bekleniyor.

MARKA 40 YIL SONRA YENİDEN TEK ÇATIDA

Şirketin iflas koruma süreci, markanın geleceği adına önemli bir el değiştirmeyi de beraberinde getirdi. Yaklaşık 285 milyon dolarlık bir anlaşma ile markanın önemli varlıkları Fresh Del Monte Produce tarafından satın alındı. Bu satın alma sayesinde, uzun yıllardır farklı işletmeler tarafından yönetilen "taze" ve "paketli" gıda birimleri, yaklaşık 40 yıl aradan sonra yeniden tek bir yönetim altında toplandı.

Ekonomi uzmanları, asırlık markanın yaşadığı bu süreci gıda sektöründeki genel dönüşümün bir yansıması olarak değerlendiriyor. Artan maliyetler ve tedarik zinciri problemlerinin yanı sıra, tüketici tercihlerinin daha az işlenmiş ve taze ürünlere kayması, geleneksel konserve gıda üreticileri üzerindeki finansal baskıyı artırıyor.

PİYASA SÜRECİ YAKINDAN TAKİP EDİYOR

Del Monte markası yeni sahibiyle birlikte taze ve paketli gıda alanında küresel genişleme hedeflerine devam etmeyi planlasa da, Modesto’daki fabrikanın kapanması yerel ekonomi üzerinde derin bir iz bıraktı. Şirketin yeniden yapılanma sürecinin, markanın pazar payını koruyup koruyamayacağı ve sektördeki yeni trendlere nasıl uyum sağlayacağı merakla takip ediliyor.