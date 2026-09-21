ABD’nin Michigan eyaletinde bir koleksiyoner, bir ev eşyası satışında (estate sale) 30 dolara satın aldığı tablonun, Amerikalı Sürrealist ressam Gertrude Abercrombie’ye ait 75 yıldır kayıp bir eser olduğunu ortaya çıkardı. 1951 yapımı "Alderman Merriam’s Shells" (Meclis Üyesi Merriam’ın Deniz Kabukları) isimli eserin, 1 Ekim’de New York’taki Freeman’s müzayedesinde 150 bin ile 250 bin dolar (yaklaşık 7 milyon 12 milyon) arasında bir fiyatla satışa sunulacağı açıklandı.

30 DOLARA SATIN ALMIŞTI

Genellikle plak ve 20. yüzyıl ortası mobilyalar toplayan koleksiyoner, eseri garaja çıkan karanlık bir koridorda fark etti. Tablonun üzerindeki "abercrombie ’51" imzasını gören alıcı, eseri 30 dolara (yaklaşık 1400 liraya) satın aldı.

Daha sonra Milwaukee Sanat Müzesi’ndeki bir Abercrombie sergisini ziyaret eden koleksiyoner, sergi kataloğunda tablonun 1952 yılına ait bir arşiv fotoğrafına rastladı. Fotoğrafın, Chicago Tribune gazetesinin Eylül 1952 tarihli bir sergi incelemesinde yer aldığı belirlendi. Eser, Abercrombie uzmanı Dr. Susan Weininger tarafından incelenerek doğrulandı.

TIBBİ HİZMET SENEDİ OLARAK VERİLMİŞTİ

Belgelere göre Gertrude Abercrombie, eseri 1952 başlarında aldığı tıbbi hizmetlerin karşılığı olarak doktoru John Reynolds’a verdi. Dr. Reynolds ve ailesinin mülkiyetinde kalan tablo, 1952-1953 yıllarında altı farklı galeride sergilendikten sonra kamuoyunun gözünden kayboldu.

Gri bir yüzey üzerinde dokuz deniz kabuğu ile arka planda iplikle asılı duran konik bir kabuğu tasvir eden çalışma, Abercrombie'nin doğrudan gerçek nesnelere bakarak çizdiği nadir eserlerden biri olma özelliğini taşıyor. Tablodaki kabukların, sanatçının komşusu olan Chicago Meclis Üyesi Robert Merriam’a ait olduğu kaydedildi.

RESSAM SANAT PAZARINDA YÜKSELİŞE GEÇTİ

Hayattayken eserlerini doğrudan koleksiyonerlere veya arkadaşlarına satan Abercrombie’nin çalışmaları, 2018 yılından bu yana düzenlenen müze ve galeri sergileriyle yeniden gündeme geldi. Artnet verilerine göre 2018 öncesinde yıllık toplam satışı 75 bin doların altında kalan sanatçının, o tarihten bu yana 80 eseri 100 bin doların üzerinde alıcı buldu. Sanatçının "Message for Mercy" (1950) adlı tablosu ise geçen yıl Sotheby’s müzayedesinde 1 milyon doların üzerinde bir fiyata satılarak rekor kırdı.

Freeman’s tarafından düzenlenecek Savaş Sonrası ve Çağdaş Sanat müzayedesinde Abercrombie’nin tablosunun yanı sıra Brooklyn Müzesi koleksiyonundan Henry Moore’a ait heykeller de açık artırmaya çıkarılacak.