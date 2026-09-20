Michigan eyaletinde yaşayan bir adam, Temmuz 2026’da düzenlenen bir ev satışına geç kaldığında eşyaların büyük bölümü çoktan incelenmişti. Karanlık bir koridorda üzerinde “Abercrombie, ’51” yazan ve birkaç salyangozun bulunduğu tabloyu fark eden adam, orijinalliğinden emin olmamasına rağmen eseri evini dekore etmek amacıyla 30 dolara (1400 lira) satın aldı.

75 YILDIR ORTADA OLMAYAN TABLOYU NASIL FARK ETTİ?

Tabloyu satın aldıktan kısa süre sonra ailesiyle tatile çıkan adam, Milwaukee Sanat Müzesi’nde Gertrude Abercrombie’ye ayrılan bir sergiyi ziyaret etti. Sergi kataloğunu incelerken 1952 yılında Chicago Tribune’da yayımlanan bir fotoğrafla karşılaştı. Fotoğraftaki eserin birkaç hafta önce satın aldığı tabloyla aynı olduğunu fark edince eserin geçmişi araştırılmaya başlandı.

UZMAN İNCELEMESİ GERÇEĞİ ORTAYA ÇIKARDI

“Belediye Meclis Üyesi Merriam’ın Kabukları” adlı tablonun Gertrude Abercrombie tarafından 1951 yılında yapıldığı belirlendi. Eser, uzman Susan Weininger tarafından incelendi ve sanatçıya ait özgün bir çalışma olduğu doğrulandı. Böylece yaklaşık 75 yıldır kamuoyunun karşısına çıkmayan tablonun gerçek değeri de ortaya çıktı.

TABLO 75 YIL BOYUNCA NEREDEYDİ?

Uzmanlara göre Abercrombie, tabloyu kendisine uygulanan tıbbi tedavinin karşılığında Dr. John Reynolds’a verdi. Eser, daha sonra Reynolds ailesinin elinde kaldı ve onlarca yıl boyunca kamuoyunun gözünden uzak tutuldu. Tablo yıllar sonra Michigan’daki ev satışında sadece 30 dolara (1400 lira) satıldı.

250 BİN DOLARA KADAR ALICI BULABİLİR

Eser, 1 Ekim 2026’da New York’taki Freeman’s müzayede evinde açık artırmaya çıkarılacak. Nihai satış fiyatı henüz bilinmiyor ancak tablonun 150 bin ile 250 bin dolar (12 milyon 191 bin TL) arasında bir fiyata alıcı bulabileceği tahmin ediliyor.