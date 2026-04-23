Dünyanın 3. büyük altın üreticisi olan Avustralya, bugünlerde "amatör" altın avcılarının akınına uğruyor. 2-3 milyon forint (yaklaşık 300-400 bin TL) harcayıp yola çıkanlar, şansları yaver giderse yatırdıkları parayı 5'e, hatta 10'a katlayabiliyor. Ancak bu 'parlak' hayalin arkasında, polisin sınır dışı kararlarından ölümcül yılanlara kadar uzanan sarsıcı gerçekler var.

500 milyar dolarlık servet 'sahipsizmiş'

Avustralya topraklarının derinliklerinde hala 500 milyar dolar değerinde altının yattığı tahmin ediliyor. Amatör arayıcılar, sadece 10 bin forint (yaklaşık 1400 TL) gibi komik bir rakama madencilik izni alabiliyor. Batı Avustralya'da tek bir bölgeden 20 kg altın çıkarma ihtimali, binlerce kişiyi bu ıssız doğaya çekiyor.

Polisin affı yok

Maceracıların en çok düştüğü tuzak ise teknolojik ekipmanlar. Avustralya hükümeti amatörlerin 'mekanik' kazı yapmasını kesinlikle yasaklıyor:

Elektrikli cihaz yasağı: Benzinli, pilli veya elektrikli hiçbir ekipman kullanılamaz.

Dedektör operasyonu: Eğer polis üzerinizde bir metal dedektörü bulursa, hem altına hem cihaza el koyuyor ve sizi anında sınır dışı ediyor.

Sadece el emeği: Yalnızca kürek, kazma, tava ve elek kullanımına izin var.

Vahşi doğanın 5 ölümcül bekçisi

Altın peşinde koşanları sadece yasaklar değil, doğanın kendisi de durdurmaya çalışıyor. Bölgede sizi bekleyen tehlikeler şunlar:

Ölümcül 5 yılan: Isırığı saniyeler içinde felç eden türler.

Zehirli böcekler: 6 farklı türdeki ölümcül örümcek ve böcek istilası.

Aç dingo sürüleri: Vahşi yaban köpeklerinin gece baskınları.

45 derecelik kavurucu sıcak: Gündüz cehennem sıcağı, gece ise donma noktası.

İletişim sıfır: İnternet yok, telefon çekmiyor; yardımın gelmesi saatler sürebilir.

Macar altın arama ustası János Szabó, bu 'altın akınına' mesafeli yaklaşıyor: "Buna bir hobi olarak bakarsanız harika, ama zenginlik hayaliyle 14 bin kilometre gitmek bir tuzak. Altın arama şans işidir. Eğer Avustralya'da altınlar derelerde akıyor olsaydı, oraya girmemize asla izin vermezlerdi. Şansını denemek isteyenler, Tuna Nehri kıyısında bunu ücretsiz yapabilir!"