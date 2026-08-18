Çalışma hayatında ezberler tamamen bozuldu. Zamanını kendi belirleyen, evinden veya kafeden dünya devlerine hizmet sunanların sayısı Türkiye’de rekor kırıyor. Üstelik kazandıkları döviz sayesinde aylık gelirleri 3 bin doları (143 bin 761 TL) aşan bu yeni nesil çalışanlar, geleneksel iş hayatını rafa kaldırdı.

Dijitalleşme rüzgarıyla birlikte iş dünyasındaki klasik mesai anlayışı tarihe karışıyor. Türkiye'de özellikle esnek çalışmak ve gelirini döviz bazlı güvenceye almak isteyen binlerce kişi, bağımsız çalışma (freelance) modeline akın ediyor. Yurt dışındaki şirketlere hizmet üreterek milyarlarca dolarlık küresel pazardan pay alanlar, dudak uçuklatan kazançlara ulaşıyor.

MESAİYİ KENDİ SAATLERİNE GÖRE PLANLIYORLAR

Herhangi bir kuruma bağlı kalmadan proje odaklı ilerleyen bu sistemde; yazılım, grafik tasarım, dijital içerik, çeviri ve danışmanlık gibi alanlar başı çekiyor. Global platformlar üzerinden ABD ve Avrupa pazarındaki müşterilere ulaşan Türk çalışanlar, işlerini tamamen kendi saatlerine göre planlama özgürlüğü yaşıyor.

KAZANCI DUYAN ÜNİVERSİTEYİ YARI YOLDA BIRAKIYOR

Bilişim ve yabancı dil yeteneği olan gençlerin döviz üzerinden elde ettiği bu yüksek gelirler, eğitim tercihlerini bile değiştirmeye başladı. Uluslararası pazarda kısa sürede yüksek kazanç kapısını aralayan kimi öğrenciler, diplomasız da dev paralar kazanılabildiğini görünce üniversite eğitimini yarıda bırakmayı seçiyor.