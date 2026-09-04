9 Eylül Çarşamba günü düzenlenecek tanıtım etkinliği öncesinde teknoloji dünyasının gündemine oturdu. Tayvan merkezli araştırma şirketi TrendForce, cihazın tahmini fiyat aralığı ve teknik detaylarına dair kritik bilgileri paylaştı.

Katlanabilir iPhone’un başlangıç fiyatının ABD’de 2 bin 099 (101 bin TL) ile 2 bin 299 (111 bin 368 TL) dolar arasında değişmesi beklenirken, üst düzey konfigürasyonlarda bu rakamın 3 bin dolar (145 bin TL) sınırını aşabileceği öngörülüyor.

Bu fiyatlandırma, cihazı 1.199 dolarlık başlangıç etiketine sahip iPhone 17 Pro Max’in oldukça üzerine taşıyarak Apple tarihinin en pahalı akıllı telefonu yapmaya aday gösteriyor.

GENİŞ DEPOLAMA SEÇENEKLERİ SUNUYOR

Sektör kaynaklarında "iPhone Ultra" adıyla anılabileceği belirtilen cihazın, donanım özellikleriyle de premium segmentte yeni bir standart belirlemesi hedefleniyor. Modelin 5,5 inç büyüklüğünde dış OLED ekran ve 120 Hz ProMotion teknolojisini destekleyen 7,8 inçlik iç OLED ekranla geleceği ifade ediliyor.

Gücünü TSMC’nin 2 nanometre üretim süreciyle tasarlanan A20 Pro işlemcisinden alması beklenen katlanabilir telefonun, 12 GB RAM kapasitesinin yanı sıra 256 GB’tan 2 TB’a kadar uzanan geniş depolama seçenekleri sunacağı kaydediliyor.

Kamera tarafında 24 megapiksellik ön kameranın yanı sıra arka panelde 48 megapiksellik geniş ve ultra geniş açılı çift kamera kurulumuna yer verilmesi planlanıyor. Güvenlik tarafında Touch ID teknolojisiyle desteklenmesi beklenen cihazın tüm detayları, Apple’ın önümüzdeki günlerde gerçekleştireceği lansmanla birlikte resmiyet kazanacak.