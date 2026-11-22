Asya kökenli olan ve bilimsel adı "Lycorma delicatula" olarak bilinen benekli fener böcekleri, Newton'un farklı mahallelerinde yoğun şekilde görülüyor. Bitkilere verdiği zararla dikkat çeken bu istilacı tür, özellikle bahçelerde, ağaç gövdelerinde ve konutların çevresinde kümeler oluşturuyor. Böceklerin sayısındaki artış, bölgedeki istilanın boyutunu gözler önüne seriyor.

BALKONLARA KADAR ULAŞTILAR

Newton'da benekli fener böceklerinin sayısı yaz ve sonbahar aylarında hızla arttı. Şehrin farklı noktalarına yayılan istilacı böcekler, ağaçlardan evlerin balkonlarına kadar ulaşarak yerleşim alanlarında yoğun şekilde görülmeye başladı.

Özellikle Oak Hill bölgesindeki Opus Newton konutlarında yaşayanlar, balkonlarında otururken üzerlerine ve çevrelerine konan böceklerle karşılaştı. Şehir genelinde yapılan gözlemler, istilacı türün giderek daha geniş bir alana yayıldığını ortaya koydu.

Boston Üniversitesi'nden bitki ekolojisi profesörü Richard Primack'ın aktardığı bilgilere göre, Newton genelinde iNaturalist uygulamasına 67 farklı benekli fener böceği gözlemi kaydedildi. Böceklerin gelecek yıl daha fazla bölgede görülmesi bekleniyor.

AĞAÇLARA VE BİTKİLERE ZARAR VERİYORLAR

Benekli fener böcekleri, ağaçların ve diğer bitkilerin öz suyunu emerek besleniyor. Özellikle üzüm bağları, meyve ağaçları ve bazı süs bitkileri için tehdit oluşturan bu tür, yoğun şekilde çoğaldığında bitkilerin zayıflamasına neden olabiliyor.

Böceklerin beslenirken salgıladığı şekerli madde, yaprakların, araçların ve açık alanlardaki eşyaların üzerinde birikebiliyor. Bu madde zamanla siyah küf oluşumuna zemin hazırlayarak çevredeki yüzeylerin kirlenmesine yol açıyor.

Yaklaşık 2,5 santimetre uzunluğundaki böcekler, siyah benekli gri kanatları ve kanatlarının altında bulunan kırmızı renkleriyle dikkat çekiyor. Özellikle ağaç gövdelerinde toplu halde görülmeleri, istilanın kolayca fark edilmesini sağlıyor.

145'TEN FAZLA YERLEŞİM YERİNE YAYILDILAR

Massachusetts Tarım Kaynakları Departmanı tarafından yapılan açıklamada, istilacı benekli fener böceklerinin eyalet genelinde 145'ten fazla şehir ve kasabada tespit edildiği bildirildi.

Yetkililer, böceklerin başka bölgelere taşınmasını önlemek amacıyla vatandaşlara uyarılarda bulundu. Özellikle otomobillerin, bahçe mobilyalarının ve dış mekânda tutulan eşyaların kontrol edilmesi istendi.

Ağaç gövdelerine, çitlere ve çeşitli yüzeylere bırakılan yumurta kümelerinin temizlenmesi de mücadelede önemli bir adım olarak gösteriliyor. Böceklerin araçlara tutunarak uzun mesafelere taşınabilmesi, istilanın farklı şehirlere yayılmasını kolaylaştırıyor.

Newton'da balkonlara kadar ulaşan benekli fener böcekleri, Massachusetts genelinde mücadele edilen istilacı türler arasında yer alıyor.