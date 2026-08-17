Gümüşhane’nin Şiran ilçesinde yüksek rakımda yetiştirilen lavantalar, hasadın ardından damıtma yöntemiyle işlenerek ekonomiye kazandırılıyor. 1450 rakımdaki bahçelerde yetişen lavantadan elde edilen yağ, kolonya üretiminde kullanılırken ilerleyen dönemde krem ve sabun gibi ürünlerin de üretilmesi hedefleniyor.

120 DÖNÜMDE LAVANTA ÜRETİLİYOR

Şiran’da lavanta yetiştiriciliğinin yaygınlaştırılması amacıyla çalışmalar sürdürülüyor. İlçede 8 lavanta bahçesi bulunurken, toplam 120 dönümlük alanda üretim gerçekleştiriliyor. Bu alanların 10 dönümlük bölümü ise Şiran Belediyesine ait. Sarıca köyündeki belediye bahçesinde yaklaşık iki yıldır yetiştirilen lavantaların bu yılki hasadı da tamamlandı. Belediye ekipleri ve vatandaşlar tarafından toplanan ürünler, işlenmek üzere Şiran Belediyesine ait tesise götürüldü.

HASAT EDİLEN LAVANTA YAĞA DÖNÜŞTÜRÜLÜYOR

Toplanan lavantalar, Şiran Tarım ve Orman Müdürlüğüne ait Lavanta Distilasyon Ünitesi'nde damıtma işleminden geçiriliyor. Bu yöntemle elde edilen lavanta yağı daha sonra özel bir işletmede kolonyaya dönüştürülüyor. Şiran Belediye Başkanı Abdulbaki Kara, ilçedeki lavantanın yüksek rakım nedeniyle kendine özgü bir kaliteye sahip olduğunu belirterek ürünün özellikle kozmetik ve ilaç sektörlerinde değerlendirilebilecek nitelikte olduğunu ifade etti.

Geçen yıl yaklaşık 20 litre lavanta yağı elde ettiklerini aktaran Kara, bu yağdan 100 mililitrelik şişelerde yaklaşık 10 bin kolonya üretildiğini belirtti. Bu yıl ise hava şartlarının da olumlu etkisiyle daha verimli bir sezon geçirildiğini ve belediyeye ait bahçelerden yaklaşık 30 litre lavanta yağı elde edilmesinin beklendiğini kaydetti.

VATANDAŞIN ÜRÜNÜ DE ÜCRETSİZ İŞLENİYOR

Belediye, yalnızca kendi üretimini değil, ilçedeki vatandaşların yetiştirdiği lavantaları da tesiste ücretsiz olarak yağa dönüştürüyor. Bu uygulamayla ilçede lavanta yetiştiriciliğinin teşvik edilmesi ve üretim alanlarının artırılması amaçlanıyor.

Şiran’da lavantadan yalnızca kolonya üretmekle sınırlı kalınması planlanmıyor. Lavanta yağı kullanılarak krem ve sabun gibi farklı ürünlerin geliştirilmesi hedefleniyor.

Hazırlanan ürünlerin tanıtım amacıyla bir süre vatandaşlara hediye edilmesi, ardından ise markalaştırılarak ticari değere kavuşturulması planlanıyor. Bu süreçte Şiran Kadın Kooperatifi ile işbirliği yapılması da hedefler arasında yer alıyor.

TURİZM NOKTALARINDA SATIŞA SUNULACAK

Şiran ilçesindeki turizm destinasyonlarının yılda yaklaşık 200 bin ziyaretçiyi ağırladığı belirtiliyor. Belediye, lavantadan üretilen katma değerli ürünleri ilçedeki turizm noktalarında bulunan satış alanlarında ziyaretçilerle buluşturmayı planlıyor.