14,9 milyar liralık operasyon: 76 kişi gözaltına alındı

Kütahya Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü yasa dışı bahis soruşturmasında, banka hesaplarında toplam 14 milyar 928 milyon 530 bin liralık işlem hacmi tespit edilen şüphelilere yönelik operasyon düzenlendi. Beş ildeki eş zamanlı baskınlarda 76 şüpheli gözaltına alındı. Soruşturma kapsamında 84 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Operasyonlar Kütahya'nın yanı sıra Burdur, Antalya, Eskişehir ve İzmir'de gerçekleştirildi. İKİ AYRI YAPILANMA TESPİT EDİLDİ Polis incelemelerinde, şüphelilerin iki ayrı yasa dışı bahis yapılanması içinde organize şekilde faaliyet gösterdikleri tespit edildi. Hakkında gözaltı kararı verilenlerin 2'sinin örgüt lideri, 13'ünün örgüt yöneticisi, 17'sinin örgüt üyesi konumunda olduğu; 52'sinin ise banka hesaplarını yasa dışı bahis faaliyetlerinde kullandırdığı belirlendi. Şüphelilerden 2'sinin cezaevinde olduğu tespit edildi. Yakalanamayan 6 şüpheliye yönelik çalışmaların sürdüğü bildirildi. Soruşturma kapsamında suçtan elde edildiği değerlendirilen 2 taşınmaz ile 10 araca el konuldu.

www.sozcu.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber ve fotoğrafların her türlü telif hakkı Mega Ajans ve Rek. Tic. A.Ş'ye aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.