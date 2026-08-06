CBO’nun 2026 yılı dolar sabit değeriyle hazırladığı maliyet analizine göre, Trump sınıfının BBGN-1 borda numaralı ve "Defiant" adı verilen ilk gemisinin inşa maliyeti 23,4 milyar doları bulacak.

Süreç kapsamında tedarik edilmesi planlanan sonraki 14 geminin ortalama birim maliyetinin ise 18 milyar dolar seviyesinde gerçekleşmesi bekleniyor. ABD Donanması’nın gemi inşa planı doğrultusunda ilk geminin 2028’de sipariş edilmesi ve inşa sürecinin sekiz yıl sürmesi öngörülürken, devam eden süreçte 2030 ve 2031 yıllarında birer geminin, kalan platformların ise 2056’ya kadar ikişer yıl arayla tedarik edileceği ifade edildi.

İlk olarak Aralık 2025’te konvansiyonel tahrikli BBG(X) konseptiyle duyurulan proje, Mayıs 2026’da yayımlanan 2027 gemi inşa planıyla birlikte nükleer tahrikli güdümlü füze savaş gemisini ifade eden BBGN tanımlamasını aldı.

Böylece Trump sınıfı, USS Long Beach, USS Bainbridge ve Virginia sınıfı nükleer kruvazörlerin hizmet dışı kalmasından bu yana ABD’nin geliştirdiği ilk nükleer suüstü savaş gemisi olma unvanını elde etti.

41 BİN TON AĞIRLIĞINDA OLACAK

Yeni sınıf, ABD Donanması’nın daha önce geliştirmeyi planladığı 14 bin 500 tonluk DDG(X) muhriplerinin de yerini alacak. Yaklaşık 35 bin ila 41 bin ton deplasmana, 271 metre uzunluğa ve 32 metre genişliğe sahip olacak Trump sınıfı gemiler; Arleigh Burke Flight III muhriplerinin üç ila dört, Zumwalt sınıfı muhriplerin ise yaklaşık iki katı büyüklüğüyle dikkat çekiyor.

Donanma yetkilileri, bu denli devasa bir gövdenin hipersonik füzeler, elektromanyetik ray topları, yüksek güçlü lazerler ve gelişmiş radar sistemleri için ihtiyaç duyulan yüksek enerji, soğutma ve alan kapasitesini tam olarak karşılayacağını değerlendiriyor.