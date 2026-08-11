Türkiye’deki milyonlarca televizyon izleyicisini yakından ilgilendiren büyük altyapı yenilemesiyle birlikte Sözcü TV (SZC) yeni frekans ayarlarını duyurdu. 2008 yılından bu yana hizmet veren Türksat 3A uydusunun görev süresini tamamlaması üzerine, tüm televizyon yayınları 15 Ağustos'u 16 Ağustos 2026'ya bağlayan gece itibarıyla yeni ve yüksek kapasiteli uydulara aktarılıyor.

İŞTE SÖZCÜ TV’NİN YENİ FREKANS AYARLARI

Ekran başındaki izleyicilerin gündemi kesintisiz ve yüksek görüntü kalitesiyle takip edebilmesi için Sözcü TV’nin güncel uydu alıcı ayarlarına geçiş yapması gerekiyor.

Sözcü TV (SZC) Türksat 6A Frekans Bilgileri:

Uydu: Türksat 6A (42° Doğu)

Türksat 6A (42° Doğu) Frekans: 12.111 MHz

12.111 MHz Polarizasyon: Vertical (Dikey)

Vertical (Dikey) Symbol Rate (Sembol Oranı): 27.500

27.500 FEC: 3/4

KANAL GÜNCELLEMESİ NASIL YAPILIR?

Cihazında TKGS (Türksat Kanal Güncelleme Sistemi) bulunan televizyonlarda Sözcü TV ve diğer kanallar otomatik olarak listeye eklenecek. Otomatik güncelleme özelliği olmayan eski uydu alıcılarında ise manuel şebeke taraması yapılması gerekiyor.

Eski cihazlar için otomatik şebeke tarama frekansları:

Frekans: 12380 MHz | Polarizasyon: Dikey (V) | Sembol Rate: 27500 | FEC: ¾ veya Frekans: 12423 MHz | Polarizasyon: Yatay (H) | Sembol Rate: 30000 | FEC: 3/4

ÇANAK ANTEN YÖNÜ DEĞİŞMEYECEK

Gelişen yeni uydu teknolojisi sayesinde izleyicilerin çanak antenlerinde herhangi bir yön ayarı yapmasına veya yeni cihaz satın almasına gerek kalmayacak. Yeni uyduların yüksek sinyal gücü sayesinde yağmur, kar gibi kış koşullarında yaşanan sinyal kesintileri son bulurken, Ultra HD ve 4K yayınlar standart hale gelecek.