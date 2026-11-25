Orta Doğu'daki gelişmeler, Fed'in faiz politikasına yönelik beklentiler ve dolar endeksinde görülen hareketlilik, altın fiyatları üzerinde etkili oluyor. Altın yeni günde sert kayıplar yaşarken, 15 ayın dibini gördü.

ALTIN DİBİ GÖRDÜ

Altın fiyatları son günlerde köşeye sıkıştı. Makro ekonomik gelişmeler ve jeopolitik gerilimlerin etkisiyle, altın fiyatlarındaki baskı sürüyor. Altının ons fiyatı, bugün hızlanan satışlarla yaklaşık 15 ayın en düşük seviyesine geriledi.

Ons altın 2 Eylül 2025'ten bu yana ilk kez 3 bin 500 doların altına indi. Ons altın, TSİ 15.13 itibarıyla 3 bin 484 dolara geriledi.

Dünkü kapanışını 3 bin 556 dolardan yapan ons altın, yeni güne yatay başladı. Sabah saatlerinde 3 bin 570 dolar seviyelerini test eden değerli metal, günün ilerleyen saatlerinde artan satışların etkisiyle düşüşe geçti.

Gram altında da aşağı yönlü hareketlenmelerin olduğu görülüyor. gram altın bugün TSİ 15.13 itibarıyla 5 bin 677 lira seviyesine kadar sert geri çekilme yaşadı.

Kapalıçarşı altın fiyatları ile resmi altın fiyatları arasındaki fark devam ediyor. İşte Kapalıçarşı altın fiyatları

GÜMÜŞ SERT DÜŞTÜ

Gümüşün ons fiyatı Eylül 2025'ten bu yana ilk kez 40 doların altını gördü. Kasım ayının başından beri yaşanan kayıp yüzde 18'i aşarken, gram gümüş 65 TL seviyesinin altına geriledi.

Ons gümüş TSİ 15.13 itibarıyla 39,25 dolar seviyesinde bulunuyor.

Gram gümüş ise aynı saatte 63,85 lira seviyesinde bulunuyor.

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