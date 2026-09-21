15 aydır kayıptı! Kafatası ve kemikleri bulundu

Gazipaşa ilçesine bağlı Belbaşı Yaylası'nda yaşayan Hüseyin Karadeniz, 6 Haziran 2025'te öğle saatlerinde Belbaşı Şahinler Mahallesi'ndeki mevlide katılmak üzere evinden yaya olarak ayrıldı. Akşam saatlerinde eve dönmemesi üzerine yakınları bölgede arama yaptı. Sonuç alamayan aile, jandarmaya başvurdu.

İhbarın ardından Gazipaşa Jandarma Komutanlığı ekipleri geniş çaplı arama başlattı. Karadeniz'in evinden ayrıldıktan sonra Belbaşı Yaylası'nda bir güvenlik kamerasına bastonuyla yürüdüğü anlar yansıdı. Görüntülerdeki güzergahta aramalar yoğunlaştırıldı ancak Karadeniz'in mevlide katılmadığı belirlendi. Günler süren ve çok sayıda ekibin katıldığı aramalardan sonuç alınamadı.

KAFATASI VE KİMLİK BULUNDU

Şahinler Mahallesi Akçeşme mevkisinde dün saat 17.00 civarında hayvanlarını otlatan bir çoban, ormanlık alanda kafatası buldu. İhbar üzerine bölgeye jandarma ekipleri sevk edildi.

Jandarma ekiplerinin yaptığı inceleme ve arama sonucunda kafatasının yakınında bir kemik parçası ile kıyafet, ayakkabı ve kişisel eşyalar bulundu. Eşyalar arasında 15 aydır kayıp olan Hüseyin Karadeniz'e ait kimlik de tespit edildi.

Kafatası ve kemik parçaları jandarma tarafından muhafaza altına alındı, Cumhuriyet Savcısı'na bilgi verildi. Adli tahkikat başlatılırken, kafatası ve kemik parçası DNA testi için Antalya Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Eşyaları gören yakınları, buluntuların Hüseyin Karadeniz'e ait olduğunu teşhis etti.

Olayla ilgili inceleme sürüyor.