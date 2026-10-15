Halk TV’nin merkez binasına polis ekiplerince girilmesi, kanala kayyım atanması ve yayınlarının durdurulmasına 15 barodan ortak tepki geldi. Barolar, 14 Ekim 2026 tarihli açıklamalarında uygulamanın basın ve ifade özgürlüğü ile halkın haber alma hakkına doğrudan müdahale olduğunu savundu.

Açıklamaya Ağrı, Batman, Bingöl, Bitlis, Dersim, Diyarbakır, Hakkari, Iğdır, Kars, Mardin, Muş, Siirt, Şanlıurfa, Şırnak ve Van baroları imza attı.

ANAYASA VE AİHS VURGUSU

Basın özgürlüğünün demokratik hukuk devletinin vazgeçilmez unsurlarından olduğunu belirten barolar, Anayasa’nın 26. ve 28. maddeleri ile Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’nin 10. maddesini hatırlattı. Açıklamada, bu özgürlüğe yönelik müdahalelerin kanunilik, demokratik toplumda gereklilik ve ölçülülük ilkelerine uygun olmasının zorunlu olduğu vurgulandı.

Barolar, son dönemde basın kuruluşlarına, gazetecilere ve muhalif kesimlere yönelik operasyonların artmasının, hukuki süreçlerin muhalefeti dizayn etme ve eleştirel sesleri susturma aracı olarak kullanıldığı yönündeki kaygıları derinleştirdiğini belirtti.

Bu müdahalelerin halkın farklı görüşlere ulaşma ve haber alma hakkını da tehdit ettiğini ifade eden barolar, yargısal süreçlerin siyasal alanı şekillendirmek amacıyla kullanıldığı yönündeki algının hukuka ve adalete duyulan toplumsal güveni zedelediğini kaydetti.

“İHTİYAÇ DUYULAN, FARKLI DÜŞÜNCELERİN SUSTURULDUĞU DEĞİL, ÖZGÜRCE İFADE EDİLEBİLDİĞİ DEMOKRATİK BİR ORTAMDIR”

Toplumsal barışın ve demokratikleşmenin tartışıldığı bir dönemde muhalif seslerin baskı altına alınmasının ve temel hakların daraltılmasının demokratik toplumun inşası hedefiyle bağdaşmadığını belirten barolar, açıklamada şu talepte bulundu:

“Bölge Baroları olarak; basın özgürlüğüne yönelik kayyım uygulamalarını ve müdahaleleri şiddetle reddediyor, yargısal süreçlerin siyasal amaçlarla kullanılmamasını ve halkın haber alma hakkının güvence altına alınmasını talep ediyoruz.”

Barolar, hukukun üstünlüğünü, çoğulcu demokrasiyi ve temel hak ve özgürlükleri savunmaya devam edeceklerini bildirdi.