TOKİ kiralık konut projesinde başvuru tarihi belli oldu. İstanbul'da hayata geçirilecek 15 bin kiralık sosyal konut için başvurular 14 Eylül 2026'da başlayacak. Piyasa rayicinin altında kiraya verilmesi planlanan konutlardan yararlanacak vatandaşlarda aranacak şartlar ve kira bedellerine ilişkin ayrıntılar da merak ediliyor. İşte 2026 TOKİ kiralık konut başvuru tarihi ve projeye ilişkin son bilgiler...

TOKİ KİRALIK KONUT BAŞVURUSU NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

TOKİ'nin İstanbul'da hayata geçireceği 15 bin kiralık sosyal konut projesinde başvuru tarihi belli oldu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın son açıklamasına göre TOKİ kiralık konut başvuruları 14 Eylül 2026'da başlayacak.

İstanbul'da yapılacak 100 bin sosyal konuta ek olarak hayata geçirilecek 15 bin kiralık konut için hak sahipleri kura yöntemiyle belirlenecek. İlk etapta 1.000 kiralık konut için hak sahiplerinin belirlenmesi planlanıyor. Konutların piyasa rayicinin oldukça altında kiraya verilmesi hedefleniyor.

TOKİ KİRALIK KONUT BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

TOKİ'nin kiralık sosyal konut projesine ilişkin kesin başvuru şartlarının tamamı henüz yayımlanmadı. Proje için daha önce açıklanan bilgiler doğrultusunda dar gelirli vatandaşların hedef gruplar arasında yer alması bekleniyor.

TOKİ Başkanı M. Levent Sungur, kiralık konut uygulamasının dar gelirli grupları hedefleyen ve ikamet şartı içeren bir sistem kapsamında yürütüleceğini açıklamıştı. Ayrıca kentsel dönüşüm sürecindeki hak sahiplerine öncelik verilmesinin amaçlandığı belirtilmişti.

Bu nedenle başvuru şartlarının tamamının TOKİ tarafından yayımlanacak resmi başvuru kılavuzuyla netleşmesi bekleniyor.

15 BİN KİRALIK KONUT NEREYE YAPILACAK?

TOKİ'nin kiralık sosyal konut uygulaması sadece İstanbul'da hayata geçirilecek. Projenin toplam kontenjanı 15 bin konut olarak açıklandı.

Konutların İstanbul'un farklı bölgelerinde, özellikle kira bedellerinin yüksek olduğu alanlarda hayata geçirilmesi planlanıyor. Bakan Murat Kurum daha önce Ataşehir'i örnek göstererek kiralık sosyal konutların yüksek kira fiyatlarının görüldüğü bölgelerde de bulunacağını belirtmişti.

İlçe bazındaki kesin dağılımın ise TOKİ tarafından yapılacak açıklamayla netleşmesi bekleniyor.

TOKİ KİRALIK KONUTLAR KAÇ YILLIĞINA VERİLECEK?

TOKİ'nin kiralık sosyal konutlarında 3 yıllık kira süresi uygulanması planlanıyor.

Proje kapsamında konutların belirlenen hak sahiplerine 3 yıl süreyle kiralanması, sürenin sonunda ise sistem kapsamında yeniden değerlendirilmesi öngörülüyor. TOKİ tarafından yayımlanan bilgilere göre kiralanan konutların yönetimi, bakımı ve denetimi de sağlanacak.

TOKİ KİRALIK KONUT KİRA FİYATI NE KADAR?

TOKİ kiralık sosyal konutlarında uygulanacak kesin kira bedelleri henüz açıklanmadı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, projenin duyurusunda kiraların bölgedeki rayiç bedelin yaklaşık yarısı seviyesinde tutulacağını açıklamıştı. TOKİ de konutların piyasa rayicinin altında kiraya verileceğini belirtiyor.

Bu nedenle İstanbul'da bölgeye göre kira tutarlarının değişmesi bekleniyor. Kesin kira bedelleri, başvuru ve kiralama sürecine ilişkin resmi açıklamalarla belli olacak.

TOKİ KİRALIK KONUT BAŞVURUSU NEREDEN YAPILACAK?

TOKİ kiralık konut projesinin başvurularının 14 Eylül 2026 itibarıyla alınacağı açıklandı. Başvuruların hangi kanallar üzerinden ve hangi belgelerle yapılacağına ilişkin ayrıntıların TOKİ tarafından yayımlanacak resmi duyuruda açıklanması bekleniyor.

Vatandaşların başvuru sürecinde yalnızca TOKİ ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın resmi duyurularını takip etmesi önem taşıyor.

TOKİ KİRALIK SOSYAL KONUT PROJESİ NEDİR?

TOKİ'nin İstanbul'da uygulayacağı kiralık sosyal konut modeli, 500 bin sosyal konut projesinden ayrı olarak kiralık konut seçeneği sunuyor.

Proje kapsamında 15 bin kiralık sosyal konut inşa edilmesi ve bu konutların piyasa koşullarının altında kiraya verilmesi planlanıyor. Amaç, dar gelirli vatandaşların uygun fiyatlı kiralık konutlara erişimini kolaylaştırmak ve İstanbul'daki yüksek kira baskısının azaltılmasına katkı sağlamak olarak açıklanıyor.