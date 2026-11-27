Millî Eğitim Bakanlığı (MEB), 2026 MEB Akademi Giriş Sınavı (MEB-AGS) sonuçları doğrultusunda Millî Eğitim Akademisi’nde hazırlık eğitimi alacak öğretmen adayları için branş bazındaki kontenjanları açıkladı.

Adaylar, başvurularını 9 Aralık'tan itibaren akademibasvuru.meb.gov.tr adresi üzerinden e-Devlet bilgileriyle gerçekleştirebilecek. Elektronik ortamda yapılacak başvurular için son tarih 15 Aralık Salı günü saat 16.00 olarak belirlendi. Belirtilen süre içerisinde tamamlanmayan başvurular değerlendirmeye alınmayacak.

EN FAZLA KONTENJAN SINIF ÖĞRETMENLİĞİNE

15 bin öğretmen adayının alınacağı hazırlık eğitiminde en yüksek kontenjan sınıf öğretmenliği alanına verildi. Bu branşta 3 bin 976 aday için kontenjan ayrıldı.

Sınıf öğretmenliğini 2 bin 842 kontenjanla özel eğitim, 1101 kontenjanla İngilizce, 1059 kontenjanla rehberlik ve 1051 kontenjanla din kültürü ve ahlak bilgisi öğretmenliği takip etti.

Başvurular yalnızca Bakanlığın yayımladığı duyurunun ekinde belirtilen öğretmenlik alanları için yapılabilecek. Adayların tercih edecekleri branşta başvuru yapabilmeleri için 2026 MEB-AGS puanlarının en az 50 olması şartı aranacak.

YERLEŞTİRMELER PUAN SIRALAMASINA GÖRE YAPILACAK

Her branş için ayrılan kontenjan kadar aday, MEB-AGS puanlarına göre asıl listede yer alacak. Bunun yanı sıra asıl aday sayısının yüzde 10'u oranında yedek aday belirlenecek.

Puanların eşit olması durumunda sıralama bilgisayar kurasıyla oluşturulacak. Yedek listede bulunmak ise adaya doğrudan bir hak kazandırmayacak.

Başvurular, adayların tercih ettikleri il veya ilçe millî eğitim müdürlükleri tarafından elektronik ortamda kontrol edilecek. Şartları karşılayan başvurular onaylanırken uygun bulunmayan başvuruların reddedilme gerekçesi de adaylara bildirilecek. Başvuruların onay veya ret durumunu takip etmek adayların sorumluluğunda olacak.

ASIL VE YEDEK ADAYLAR 17 ARALIK'TA AÇIKLANACAK

Hazırlık eğitimine katılmaya hak kazanan asıl ve yedek adayların isimleri 17 Aralık'ta duyurulacak. Adayların eğitim ve uygulama merkezlerine yerleştirilmesinde MEB-AGS puanları ve tercih sıralamaları dikkate alınacak. Tercihlerinden herhangi birine yerleşemeyen ya da tercih bildirmeyen adaylar ise merkezlere resen yerleştirilecek.

Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması işlemlerinin tamamlanmasının ardından kayıt hakkı elde eden asıl adaylar 4 Şubat 2027'de, yedek adaylar ise 15 Şubat 2027'de ilan edilecek.

Asıl adaylar için kayıt başvuruları 5-11 Şubat 2027 tarihleri arasında alınacak. Yedek adayların kayıt işlemleri ise 16-19 Şubat 2027'de gerçekleştirilecek. Her iki başvuru döneminde de son gün işlemler saat 16.00'da tamamlanacak.

Tüm kayıt işlemlerinin sona ermesinin ardından Millî Eğitim Akademisi'ndeki hazırlık eğitimi 22 Şubat 2027 tarihinde başlayacak.