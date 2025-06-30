Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) atama sistemini tepeden tırnağa değiştirdi. Formasyonun zorunlu olduğu bazı branşlarda bu zorunluluk kaldırıldı. Yerine ise başarı sınavı geldi. Böylelikle bölüm mezunları akademi eğitimiyle doğrudan öğretmen kadrosuna atanabilecek.

FORMASYON ŞARTI KALDIRILDI

Atama sistemini değiştiren MEB, formasyon kuralını kaldırdı ve yerine tamamen başarıya dayalı sınav getirdi. 2025 öğretmen atamalarında yaşanan bu radikal değişim çok sayıda branşın önünü de açtı. Bazı bölümlerde öğretmenlik için pedagojik formasyon belgesi alma zorunluluğu vardı. Artık bu belge yerine başarıyla sınavı geçen adaylar MEB'in çatısı altında uygulamalı ve teorik hazırlık eğitimi alacak. Kadrolara giriş şartları da böylelikle yeniden şekillenmeye başladı.

YENİ SİSTEM TEMMUZDA BAŞLIYOR

Milli Eğitim Akademisi olarak yeni atama modeli merak konusu olurken uygulanmaya Temmuz 2025'te başlanacak. MEB, AGS ve ÖABT sınavlarında başarılı olan adayları doğrudan Milli Eğitim Akademisi’ne kabul edecek. Eğitim akademisinde öğretmen adaylarına alan bilgisi, sınıf yönetimi, öğrenciyle iletişimi, eğitim etiği gibi başlıklarla eğitim verilecek.

ÖĞRETMENLİK SÜRECİ HIZLI OLACAK

Yeni atama sisteminde merak edilen diğer bir konu ise bu eğitim hangi bölümleri kapsadığı. Bu sistemle çok sayıda bölüm faydalanacak. Bunlar arasında coğrafya, Beden eğitimi, fizik, biyoloji, bilgisayar mühendisliği, felsefe, ilahiyat, görsel sanatlar, İngiliz dili ve edebiyatı, kimya, matematik, okul öncesi, psikoloji, tarih, Türk dili ve edebiyatı gibi çok sayıda alan var. Bu bölümlerden mezun olanlar artık formasyon aşmadan direkt öğretmen adaylığı sürecine dahil edilecekler.

MEB'in amacı arasında öğretmenleri eğitim sistemine hızlı bir şekilde entegre etmek.