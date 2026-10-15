Ay bugün Yay burcunda, Aslan burcundaki Jüpiter ile kurduğu olumlu (üçgen) açıyla birleşerek gökyüzünde oldukça iyimser, şanslı ve ferahlatıcı bir atmosfer yaratıyor.

İnancın, umudun ve içsel cömertliğin yükseldiği bu günde; duygusal genişleme, fırsatları kolayca yakalama ve vizyonumuzu büyütme imkanı buluyoruz. Atılan adımların bereketi yüksek, ilişkilerde ise anlayış ve hoşgörü hakim.

Koç

Uzaklar, seyahatler, eğitim ve hukuki konularda şans sizden yana. İnancınızı ve motivasyonunuzu tazeleyecek haberler alabilir, ailevi ya da duygusal bir konuda aradığınız genişleme ve ferahlığa kavuşabilirsiniz.

Boğa

Ortaklı gelirler, mirasa dair konular ve duygusal şifa süreçlerinde şanslı gelişmeler kapıda. Yakın çevrenizden ve sevdiklerinizden göreceğiniz maddi-manevi destekle kendinizi çok daha güvende hissedeceksiniz.

İkizler

İkili ilişkiler, evlilik ve ortaklıklarda neşe ve uyum ön planda. Partnerinizle derin, anlayışlı ve geleceğe dönük konuşmalar yapabilir; öz değerinizi katlayacak bereketli fırsatlarla karşılaşabilirsiniz.

Yengeç

Burcunuzdaki Jüpiter’in Ay ile kurduğu tatlı temas, ruhunuzu ve bedeninizi besliyor. İş ortamınızda, günlük düzeninizde veya sağlığınızda ferahlatıcı gelişmeler yaşayabilir, çevrenize şifa ve neşe dağıtabilirsiniz.

Aslan

Aşk hayatınız, çocuklarla ilgili konular ve yaratıcı projelerinizde altın değerinde bir gün. İçsel huzuru yakalayabilir, duygusal anlamda kendinizi çok daha özgür, şanslı ve ilham dolu hissedebilirsiniz.

Başak

Ev, aile ve yuva konularında mutluluk verici adımlar atabilirsiniz. Sosyal çevrenizden ya da dostlarınızdan alacağınız destekler, ailevi meseleleri kolayca çözmenize ve yuvanızda bereketi hissetmenize vesile olacak.

Terazi

Yakın çevre ilişkileriniz, kardeşlerle diyaloglar ve iletişim trafiğiniz ışıldıyor. Kariyerinizde ve hedeflerinizde size kapı açacak vizyoner fikirler üretebilir, şanslı anlaşmalara imza atabilirsiniz.

Akrep

Maddi kaynaklar ve gelirlerinizi artırma hususunda oldukça bereketli bir gün. İnançlarınızı ve vizyonunuzu genişletecek yeni fırsatlarla karşılaşabilir, finansal anlamda rahat bir nefes alabilirsiniz.

Yay

Ay sizin burcunuzdayken Jüpiter’den aldığı bu harika destekle günün en şanslı ismi sizsiniz! İyimserliğiniz, neşeniz ve çekim gücünüz tavan yapıyor; hem duygusal hem maddi anlamda krizleri fırsata çevirebilirsiniz.

Oğlak

Ruhsal olarak derin bir şifa, teslimiyet ve içsel huzur günü. İkili ilişkilerinizde ve evliliğinizde karşılıklı anlayış derinleşebilir; arka planda yürüyen işlerinizde kadersel korumalar ve kolaylıklar hissedebilirsiniz.

Kova

Sosyal çevreniz, arkadaşlıklarınız ve gelecek hayallerinizde fırsatlarla dolu bir akış var. Günlük koşturmacanız ve iş projeleriniz destekleniyor; dostlarınızla bir araya gelmek size büyük bir moral katacak.

Balık

Kariyer, toplum önündeki duruşunuz ve hedeflerinizde parlama zamanı. Yaratıcılığınız, aşk hayatınız veya hobileriniz vasıtasıyla iş hayatınızda dikkat çekebilir, üstlerinizden takdir ve bereketli fırsatlar görebilirsiniz.