Televizyon ekranlarında yeni sezon hareketliliği sürüyor. Tuzlu Kahve, Haysiyet, A.B.İ. ve Mehmed: Fetihler Sultanı dizilerinin reyting sonuçları belli oldu. Üç kategoride de zirveyi bırakmayan Tuzlu Kahve, rakipleriyle arasındaki farkı da ortaya koydu.

TOTAL'DE ZİRVE TUZLU KAHVE'NİN

15 Eylül Salı gününün Total reyting sonuçlarında Tuzlu Kahve, 5,03 reyting ile birinci sırada yer aldı. Haysiyet ise 4,24 reyting ile ikinci oldu.

A.B.İ. 3,07 reytingle beşinci, Mehmed: Fetihler Sultanı ise 2,84 reytingle altıncı sırada yer aldı.

AB GRUBUNDA FARK AÇILDI

AB kategorisinde de zirvenin sahibi değişmedi. Tuzlu Kahve 6,22 reyting ile ilk sırada yer alırken, Haysiyet 3,08 reytingle dördüncü oldu.

Mehmed: Fetihler Sultanı 2,65 reytingle altıncı, A.B.İ. ise 2,23 reytingle dokuzuncu sırada yer aldı.

ABC1'DE DE TABLO DEĞİŞMEDİ

ABC1 kategorisinde ise Tuzlu Kahve, 6,53 reyting ile bir kez daha zirveye yerleşti. Haysiyet 3,81 reytingle dördüncü, Mehmed: Fetihler Sultanı 3,21 reytingle beşinci oldu.

A.B.İ. ise 2,69 reytingle sekizinci sırada yer aldı.

Böylece Tuzlu Kahve, 15 Eylül Salı akşamında Total, AB ve ABC1 olmak üzere üç kategorinin tamamında ilk sırada yer aldı.