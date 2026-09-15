

Eylül ayının ortasına gelinmesiyle birlikte hava sıcaklıkları hisselir şekilde düşmeye başlarken, uzmanlar sürücüleri ani bastıran sonbahar yağmurları ve gece donlarına karşı uyarıyor. Yılın bu dönemi, yol güvenliğini doğrudan etkileyen araç bakımları için tam bir dönüm noktası niteliği taşıyor. Sürüş esnasında görüş mesafesini korumak ve ön camda oluşabilecek yağlı tabakaları anında temizleyebilmek için araç sahiplerinin vakit kaybetmeden kışlık hazırlıklara başlaması gerekiyor.

YAZLIK CAM SUYUNA VEDA ZAMANI

Yaz boyunca kullanılan ve sadece böcek ile toz temizlemeye yarayan cam suları, hava sıcaklığının sıfırın altına yaklaşmasıyla birlikte büyük bir risk oluşturuyor. Eylül'ün 15'inden itibaren depoda kalan yazlık sıvının silecekler çalıştırılarak tamamen boşaltılması büyük önem taşıyor. Sıradan çeşme suyu veya yazlık cam suları, ilk soğuk dalgasında donarak cam yıkama deposunun çatlamasına ve silecek motorunun yanmasına sebep olabiliyor.

HAVA ŞARTLARINA UYGUN ANTİFRİZ SEÇİMİ

Boşaltılan depoya, bölgenin hava durumuna bağlı olarak eksi 10 veya eksi 20 dereceye kadar dayanıklı antifrizli cam suyunun ilave edilmesi öneriliyor. Ilıman bölgelerde yaşayan sürücüler için eksi 10 derecelik karışımlar yeterli korumayı sağlarken, kışın erken geldiği yüksek kesimlerde ve sert iklimli şehirlerde doğrudan eksi 20 derecelik ürünlerin tercih edilmesi gerekiyor. Bu özel sıvılar, gece oluşan gizli buzlanmanın camda donmasını engellerken çamurlu ve yağmurlu havalarda net bir görüş alanı sunuyor.

Yeni antifrizli sıvı depoya eklendikten sonra işlemin tamamlanması için sileceklerin birkaç saniye boyunca püskürtme konumunda çalıştırılması şart. Bu sayede depodaki koruyucu sıvı, tüm hortum hattına ve fıskiye uçlarına kadar ulaşarak donma riskini tamamen ortadan kaldırıyor. Eylül ortasında yapılan bu basit müdahale, kış aylarında yaşanabilecek olası tesisat hasarlarının ve sürüş kazalarının önüne geçiyor.