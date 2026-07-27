Balkanlar'dan gelerek geçtiğimiz hafta yurdu serinleten ve yer yer kuvvetli sağanaklara neden olan hava dalgası etkisini tamamen yitiriyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) verilerine göre, bugünden itibaren Türkiye genelinde hava sıcaklıkları hızla yükselişe geçerek önce mevsim normallerine, ardından da normalin üzerine çıkacak.
İSTANBUL'DA HER GÜN BİR ÖNCEKİNİN KOPYASI OLACAK
Megakent İstanbul'da yağışlı günlerin ardından 10 ila 15 gün sürmesi beklenen uzun bir yağışsız ve kurak dönem başlıyor. Uzmanlar, önümüzdeki süreçte hava durumunda keskin bir değişiklik beklenmediğini, gökyüzündeki tablonun her gün adeta bir önceki günün kopyala yapıştırı şeklinde, istikrarlı bir yaz havasıyla geçeceğini belirtiyor.
AVRUPA KAVURULURKEN TÜRKİYE ETKİLENECEK Mİ?
Öte yandan, önümüzdeki hafta sonundan itibaren Avrupa kıtası yeni ve şiddetli bir sıcak hava dalgasının etkisi altına giriyor. İspanya ve Fransa'dan başlayacak olan sıcak hava kütlesinin, çarşamba gününden itibaren Almanya'ya kadar uzanacağı tahmin ediliyor.
Ancak Batı Avrupa'da yaşamı olumsuz etkilemesi beklenen bu kavurucu sistem, önceki dalgaların aksine yönünü çevirip Türkiye'ye gelmeyecek. Türkiye, önümüzdeki hafta sonu da dahil olmak üzere aşırı uç değerler olmadan kendi normal yaz sıcaklıklarını sürdürecek.
SALI GÜNÜ TERMOMETRELER FIRLAYACAK
Salı günü hava sıcaklıklarının İstanbul'da 32, Ankara'da 30, İzmir'de 37 derecelere ulaşması bekleniyor.