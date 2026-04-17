AKP iktidarının ülkeyi getirdiği durum sonrası sokaklarda evsiz sayısı artarken, bu konu gündem olunca iktidarın aldığı günü kurtarmalık çözümlerin de süresi doldu. Ankara’da emeklilerin otogarlarda yattığı görüntülerin gündem olmasının ardından Ankara Valiliği, otellerle anlaşıp emeklileri ‘Kimsesizler misafirhanesi’ adı altındaki bu otellere aldı. Ancak sözleşmelerin 1 Mayıs’ta biteceği belirtilen bu tesislerdeki emekliler, yaz aylarında sokakta kalacak. Duruma tepki gösteren CHP’li Aylin Nazlıaka, “Kışın sahip çıkıp, yazın sokağa bırakmak olur mu” diye sordu. Bu misafirhanede kalanlar ise isyanını “Acil servislerde, parklarda uyuyacağız” dedi.

15 ocak 2026

VALİYE ULAŞAMIYORUZ

Açlık sınırının altındaki maaşlarla ev bile kiralayamayacak durumdaki emeklilerin isyanını yazan SÖZCÜ, ocak ayında bu misafirhanelerden birisini ziyaret edip ‘Paris Otel’ isimli tesiste kalan emeklilerle konuşmuştu. Şimdi o emeklilerin mayıs ayı itibarıyla sokakta kalacağını söyleyen Nazlıaka, “Valiyi iki kez aradım. Ancak kendisine ulaşamadım. Buradan sesleniyorum: Bu yurttaşlarımızı lütfen sokağa bırakmayın” dedi.

Misafirhanede kalan engelli bir vatandaş, “Beş bin lira maaş alıyorum. Onun dışında herhangi bir gelirim yok” dedi. Diğer bir vatandaş ise 1 Mayıs’tan sonra hastanelerde, parklarda kalacaklarını belirterek “Simit satmak, teneke toplayıp satmak gibi işleri yapabilirsek de karnımızı doyurmaya çalışacağız ki esnaflarımıza veya diğer insanlarımıza fazla yük olmamak adına. Maalesef herhangi bir sosyal güvencemiz yok. En azından burada barınma süresinin uzatılması için bir yardımcı olunabilse” diye konuştu.

CHP’li Nazlıaka emeklilerin sorunlarını dinledi.

‘İş bulsak çalışacağız’