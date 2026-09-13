Adalet Bakanı Akın Gürlek, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, 2026-2035 Aile ve Nüfus On Yılı vizyonu ile 2026/4 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Genelgesi doğrultusunda, çocukların, aile kurumunun ve toplum düzeninin korunmasına yönelik çalışmaların sürdürüldüğünü bildirdi.

İstanbul, Ankara, İzmir, Aydın ve Mersin Cumhuriyet Başsavcılıklarının koordinasyonunda, Emniyet ve Jandarma teşkilatlarıyla birlikte başlatılan “Ailem Güvende” operasyonları kapsamında, 5 il merkezli ve toplam 15 ili kapsayan çalışmalarda 162 kişi, 9 dernek ve 13 işletmeye yönelik adli işlemler gerçekleştirildiğini açıklayan Gürlek, şunları kaydetti:

"Soruşturmalarda; fuhşa aracılık veya yer temin eden kişiler, bu faaliyetlere ortam sağladığı değerlendirilen işletmeler, müstehcen içerik üreten ve yayan şüpheliler ile çocukların bu içeriklere maruz bırakılmasına yönelik faaliyetler incelenmiştir.

Gizli soruşturmacı görevlendirilmesi, teknik ve fiziki takip, tanık beyanları, dijital incelemeler ve görüntü kayıtları sonucunda eş zamanlı gözaltı, arama ve el koyma işlemleri yapılmış; uyuşturucu maddeler ile çok sayıda dijital materyale el konulmuş, çok sayıda sosyal medya hesabı ve internet sitesine erişimin engellenmesi tedbiri uygulanmıştır.

Soruşturmaların mali boyutunda ise LGBT ve ahlaksızlığı teşvik eden derneklere ilişkin MASAK incelemelerinde bazı derneklere yurt dışındaki kamu kurumları ve yabancı kuruluşlardan yüksek tutarlarda fon aktarıldığı tespit edilmiştir. Bu para hareketlerinin kaynağı ve soruşturmalara konu faaliyetlerle bağlantısı araştırılmaktadır.

Soruşturmaları titizlikle yürüten İstanbul, Ankara, İzmir, Aydın ve Mersin Cumhuriyet Başsavcılıklarımıza, operasyonlarda görev alan Emniyet ve Jandarma teşkilatlarımızın kıymetli mensuplarına ve katkı sunan tüm kamu görevlilerimize teşekkür ediyorum. Anayasamızın aile ve çocukların korunmasına ilişkin devlete yüklediği sorumluluk çerçevesinde, çocuklarımızı, gençlerimizi ve ailelerimizi hedef alan hiçbir suç yapılanmasına, istismar ağına ve yasa dışı faaliyete müsamaha göstermeyeceğiz!"