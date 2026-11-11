Adana merkezli 15 ilde yasa dışı bahis ve suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama suçlarına yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonda gözaltına alınan 48 şüpheliden 38'i tutuklandı.

Adana Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yürütülen soruşturma kapsamında, yasa dışı bahis ve suçtan elde edilen mal varlığı değerlerinin aklanmasına yönelik çalışma başlatıldı. Adana merkezli 15 ilde gerçekleştirilen operasyonlarda 48 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.

12 MİLYAR LİRALIK ŞÜPHELİ İŞLEM HACMİ

Soruşturma kapsamında yapılan incelemelerde, şüphelilere ait hesaplarda yaklaşık 12 milyar lira tutarında şüpheli işlem hacmi bulunduğu belirlendi. Zanlıların toplam mal varlığı değerinin ise yaklaşık 658 milyon lira olduğu tespit edildi.

Bu kapsamda şüphelilere ait 493 banka hesabı, 39 kripto varlık hesabı ve 12 ödeme kuruluşu hesabına el konuldu. Ayrıca 17 araç, 11 konut ve 8 arsa hakkında da el koyma kararı uygulandı.

38 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Jandarmadaki işlemleri tamamlanan 48 şüpheli adliyeye sevk edildi. Hakim karşısına çıkarılan zanlılardan 38'i tutuklanırken, 9'u adli kontrol şartıyla olmak üzere toplam 10 şüpheli serbest bırakıldı.